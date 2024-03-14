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Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек - РИА Новости, 14.03.2024
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14:07 14.03.2024
https://ria.ru/20240314/pokazy-1932953138.html
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек - РИА Новости, 14.03.2024
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек
Показы второй Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы, коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов, сообщается на сайте мэра РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T14:07
2024-03-14T14:07
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Показы второй Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы, коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На показах второй Московской недели моды побывали 60 тысяч жителей и гостей столицы. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину. Уточняется, что мероприятие посетили такие известные личности, как итальянская актриса Орнелла Мути, ее дочь, певица и модель Найке Ривелли и звезда голливудских блокбастеров Лили Цзи. "Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и десяти дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика", - рассказала заммэра. Московская неделя моды прошла в столице с 1 по 8 марта. Показы проходили в центральном выставочном зале "Манеж" и на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
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россия, бразилия, китай, наталья сергунина, орнелла мути, манеж, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Бразилия, Китай, Наталья Сергунина, Орнелла Мути, Манеж, Выставка-форум "Россия"
Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек

Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская неделя моды
Московская неделя моды - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Московская неделя моды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Показы второй Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы, коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На показах второй Московской недели моды побывали 60 тысяч жителей и гостей столицы. Онлайн-трансляции мероприятий собрали свыше пяти миллионов просмотров", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя мэра Наталью Сергунину.
Это было красиво и масштабно: завершилась Московская неделя моды
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.

На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).

Выставка Россия. Московская неделя моды

Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.

На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.

Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.

Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.

Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".

Посетители на Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.

Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.

Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.

Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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4 из 7
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

Модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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5 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли демонстрирует одежду из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж

Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути (в центре) на показе одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Итальянская актриса Орнелла Мути (в центре) на показе одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале Манеж
Итальянская актриса Орнелла Мути (в центре) на показе одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7

Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.

На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 7

Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.

На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 7

Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.

Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.

Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.

Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
3 из 7

"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 7

На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.

На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 7
Итальянская актриса Орнелла Мути (в центре) на показе одежды из коллекции MaisonESVE в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 7
Уточняется, что мероприятие посетили такие известные личности, как итальянская актриса Орнелла Мути, ее дочь, певица и модель Найке Ривелли и звезда голливудских блокбастеров Лили Цзи.
"Свои коллекции представили больше 230 дизайнеров и брендов из России и десяти дружественных государств. Среди них Бразилия, Китай, Индонезия, Коста-Рика и Южно-Африканская Республика", - рассказала заммэра.
Московская неделя моды прошла в столице с 1 по 8 марта. Показы проходили в центральном выставочном зале "Манеж" и на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Московской неделе моды показали бушлат, который мерил Путин
5 марта, 18:28
 
Выставка-форум "Россия"РоссияБразилияКитайНаталья СергунинаОрнелла МутиМанежВыставка-форум "Россия"
 
 
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