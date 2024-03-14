Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч человек

Показы Московской недели моды посетили 60 тысяч жителей и гостей столицы
Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.
На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).
Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.
На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).
Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.
Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.
Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.
Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".
Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.
Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.
Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.
Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".
"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.
"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.
На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.
Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.
Московская неделя моды открылась 1 марта гала-показом в 75-м павильоне форума-выставки "Россия", хедлайнером шоу стал рэпер Тимати.
На фото: модели дизайнера Lyubov Miloserdova (Тамбов).
Состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров в центральном выставочном зале "Манеж" и в 75-м павильоне ВДНХ. Свои коллекции представили Александра Гапанович, Сергей Сысоев, Юлия Далакян, Янис Чамалиди, Лара Суровая и другие.
На фото: модель демонстрирует одежду из коллекции MD MAKHMUDOV DJEMAL в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.
Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.
Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.
Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".
"В разных и порой неочевидных городах России постоянно появляются новые яркие и самобытные локальные бренды одежды. Их поиск и поддержка - одна из приоритетных задач, как нашего проекта, так и Московский недели моды. Достаточно показательно то, что на сегодняшний день среди флагманов бренд-листа магазина lcls.ru больше половины брендов - региональные, а среди участников "Недели" наблюдается широкая география дизайнеров со всей России. Вообще можно смело сказать, что появился уверенный потребительский тренд на поддержку локальных проектов из "своих" городов, что безусловно помогает дизайнерам развиваться, а индустрии становиться более децентрализованной", — рассказал сооснователь и куратор платформы для локальных брендов LCLS.RU Алексей Аксенов.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда DNK RUSSIA.
На мероприятии российские бренды представили одежду дизайнеров из разных регионов. В их числе: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Улан-Удэ, Киров, Челябинск, Пятигорск и другие.
На фото: модели демонстрируют одежду из коллекции бренда Boys of Soweto в рамках Московской недели моды в Центральном выставочном зале "Манеж".
Гостьей Московской недели моды стала итальянская актриса Орнелла Мути. Она посетила показ коллекции MaisonESVE, а ее дочь Найке Ривелли вышла на подиум в качестве модели.