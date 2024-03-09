Это было красиво и масштабно: завершилась Московская неделя моды

Также в ЦВЗ "Манеж" прошли показы иностранных дизайнеров. Среди них: AO brand (Бразилия), Alia Abaza (Египет), NBC brand (Индия), Geisha Designs (Индия), IRMASARI JOEDAWINATA (Индонезия), Ivonne Garita (Коста-Рика), а также бренды из Китая,Тунисаи других стран.

Ex-главный байер женской одежды Mercury/ЦУМ Елена Давидянц, отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы продвинуть на российском рынке бренды из Азии и Востока, отметила: "В первую очередь, бренды из Азии и Востока должны быть доступны по цене. Считаю, им надо открывать собственные, постоянно работающие розничные точки сбыта.

Коллекции должны быть адаптированы под российского клиента и соответствовать тенденциям мировой моды.

Как минимум два раза в год демонстрировать новые коллекции в России, как на профессиональных выставках, так и на подиумах".