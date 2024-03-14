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Умер Патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 14.03.2024
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Религия
 
00:32 14.03.2024 (обновлено: 02:32 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/patriarkh-1932837100.html
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Умер Патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 14.03.2024
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:32
2024-03-14T02:32
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софия (город)
религия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония."Скончался Патриарх Болгарской православной церкви и Софийский митрополит Неофит", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце ноября прошлого года патриарх Неофит был госпитализирован из-за заболевания легких.По данным телеканала, митрополит Неофит родился 15 октября 1945 года в Софии. В 2013 году был избран патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским.
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болгарская православная церковь, в мире, болгария, софия (город)
Болгарская православная церковь, В мире, Болгария, София (город), Религия
Умер Патриарх Болгарской православной церкви

Умер Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония.
"Скончался Патриарх Болгарской православной церкви и Софийский митрополит Неофит", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в конце ноября прошлого года патриарх Неофит был госпитализирован из-за заболевания легких.
По данным телеканала, митрополит Неофит родился 15 октября 1945 года в Софии. В 2013 году был избран патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским.
 
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