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Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Умер Патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 14.03.2024
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T00:32
2024-03-14T00:32
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония."Скончался Патриарх Болгарской православной церкви и Софийский митрополит Неофит", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце ноября прошлого года патриарх Неофит был госпитализирован из-за заболевания легких.По данным телеканала, митрополит Неофит родился 15 октября 1945 года в Софии. В 2013 году был избран патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским.
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болгарская православная церковь, в мире, болгария, софия (город)
Болгарская православная церковь, В мире, Болгария, София (город), Религия
Умер Патриарх Болгарской православной церкви
Умер Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит