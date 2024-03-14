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Умер Патриарх Болгарской православной церкви

Умер Патриарх Болгарской православной церкви - РИА Новости, 14.03.2024

Умер Патриарх Болгарской православной церкви

Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T00:32

2024-03-14T00:32

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Патриарх Болгарской православной церкви, митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение со ссылкой на епископа Болгарской православной церкви Антония."Скончался Патриарх Болгарской православной церкви и Софийский митрополит Неофит", - говорится в сообщении.Отмечается, что в конце ноября прошлого года патриарх Неофит был госпитализирован из-за заболевания легких.По данным телеканала, митрополит Неофит родился 15 октября 1945 года в Софии. В 2013 году был избран патриархом Болгарской православной церкви и митрополитом Софийским.

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болгарская православная церковь, в мире, болгария, софия (город)