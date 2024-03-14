https://ria.ru/20240314/diversiya-1932854286.html

В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных

В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных - РИА Новости, 14.03.2024

В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных

В Санкт-Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, члены которой хотели отравить РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T08:04

2024-03-14T08:04

2024-03-14T11:16

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

санкт-петербург

ленинградская область

министерство обороны украины

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, члены которой хотели отравить продукты для армии и жителей новых регионов, сообщила ФСБ."В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС России, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", — говорится в релизе.Кроме того, они собирали данные об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы в дальнейшем готовить теракты.Всю террористическую группировку задержали. Следственная служба регионального управления ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".Позже стало известно, что в суде двое задержанных сознались в преступлении и дали показания, третий причастность к попытке отравить гумпомощь отрицает.Как следует из материалов дела, опубликованных объединенной пресс-службой судов Петербурга, с января до середины февраля один из членов ячейки вел наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для добровольцев отряда "Эспаньола" и за машиной, которая должна была перевозить эту помощь. Затем фигуранты купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи и спрятали его в тайнике у храма Сретения Господня, чтобы позже подбросить в грузовик. А еще один из соучастников получил мешок с 20 килограммами неустановленного ядовитого вещества, которое и предполагалось смешать с продуктами питания. Суд отправил всех троих под арест.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html

https://ria.ru/20240227/terakt-1929682697.html

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, санкт-петербург, ленинградская область, министерство обороны украины