https://ria.ru/20240314/diversiya-1932854286.html
В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных
В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных - РИА Новости, 14.03.2024
В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных
В Санкт-Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, члены которой хотели отравить РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T08:04
2024-03-14T08:04
2024-03-14T11:16
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
санкт-петербург
ленинградская область
министерство обороны украины
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, члены которой хотели отравить продукты для армии и жителей новых регионов, сообщила ФСБ."В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС России, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", — говорится в релизе.Кроме того, они собирали данные об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы в дальнейшем готовить теракты.Всю террористическую группировку задержали. Следственная служба регионального управления ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".Позже стало известно, что в суде двое задержанных сознались в преступлении и дали показания, третий причастность к попытке отравить гумпомощь отрицает.Как следует из материалов дела, опубликованных объединенной пресс-службой судов Петербурга, с января до середины февраля один из членов ячейки вел наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для добровольцев отряда "Эспаньола" и за машиной, которая должна была перевозить эту помощь. Затем фигуранты купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи и спрятали его в тайнике у храма Сретения Господня, чтобы позже подбросить в грузовик. А еще один из соучастников получил мешок с 20 килограммами неустановленного ядовитого вещества, которое и предполагалось смешать с продуктами питания. Суд отправил всех троих под арест.РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией. * Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20240112/agent-1921027426.html
https://ria.ru/20240227/terakt-1929682697.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, санкт-петербург, ленинградская область, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство обороны Украины
В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных
ФСБ: в Петербурге разгромили ячейку РДК, хотевшую отравить гумпомощь для ВС РФ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, члены которой хотели отравить продукты для армии и жителей новых регионов, сообщила ФСБ
.
"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК* и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС России, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", — говорится в релизе.
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Кроме того, они собирали данные об объектах жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы в дальнейшем готовить теракты.
Всю террористическую группировку задержали. Следственная служба регионального управления ФСБ возбудила уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации".
Позже стало известно, что в суде двое задержанных сознались в преступлении и дали показания, третий причастность к попытке отравить гумпомощь отрицает.
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Как следует из материалов дела, опубликованных объединенной пресс-службой судов Петербурга
, с января до середины февраля один из членов ячейки вел наблюдение за пунктом сбора гуманитарной помощи для добровольцев отряда "Эспаньола" и за машиной, которая должна была перевозить эту помощь. Затем фигуранты купили GPS-трекер с функцией аудиозаписи и спрятали его в тайнике у храма Сретения Господня, чтобы позже подбросить в грузовик. А еще один из соучастников получил мешок с 20 килограммами неустановленного ядовитого вещества, которое и предполагалось смешать с продуктами питания.
Суд отправил всех троих под арест.
РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября признал его террористической организацией.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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