Рейтинг@Mail.ru
Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента - РИА Новости, 14.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 14.03.2024 (обновлено: 12:34 14.03.2024)
https://ria.ru/20240314/blagodarnost-1932915491.html
Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента
Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента - РИА Новости, 14.03.2024
Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента
Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии МИД России благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки. РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T12:10
2024-03-14T12:34
россия
юрий ушаков
александр яковенко
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932914807_0:0:3105:1746_1920x0_80_0_0_b601ec40f5f35567234e4fa41b46fc0f.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии МИД России благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки.Ушаков в четверг принял участие в торжественном заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России."Для меня лично особенно приятно вручить благодарность президента РФ Владимира Владимировича Путина коллективу Дипакадеми за заслуги в сфере образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права. Это действительно заслуженная награда всему коллективу Дипакадемии", - сказал Ушаков и передал награду ректору Александру Яковенко.Ушаков отметил, что Дипакадемия дала дорогу в жизнь целой плеяде выдающихся дипломатов и государственных деятелей. Среди них он вспомнил о спикере Совфеда Валентине Матвиенко. "Успешно закончила курсы совершенствования для руководящих дипломатических работников и блестяще отработала послом в двух средиземноморских странах и в самом МИД. А какая впечатляющая карьера после этого - вы все прекрасно знаете", - подчеркнул Ушаков.Дипакадемия и ее коллектив идут в ногу со временем и продолжают держать высоко планку, сохраняя уникальное место в системе подготовки и повышения квалификации кадров, подчеркнул Ушаков."Отмечу, что нам в администрацию президента поступают многие и весьма полезные материалы, подготовленные Дипакадемией", - сказал Ушаков. Он обратил внимание на одно из последних изданий Дипакадемии - "Америка против всех. Глобальная роль США в истории и современности"."В нем прослеживается эволюция американской геополитической стратегии. Действительно полезная и весьма поучительная книга особенно в контексте нынешнего развития ситуации во всем мире", - сказал Ушаков.В 1934 году был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников при Наркомате иностранных дел СССР. В 1939 году учреждение было реорганизовано в Высшую Дипломатическую Школу НКИД, а в 1974 году преобразовано в Дипломатическую академию МИД СССР.Сегодня важнейшим направлением работы Академии остается переподготовка и повышение квалификации дипломатических работников, для которых ежегодно организуется около 30 специализированных курсов. Ежегодно на них повышают квалификацию до 750 дипломатов. В Академии также имеются бакалавриат и магистратура, в которых обучается 1500 студентов, а также аспирантура.
https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html
https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932914807_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_423f40eebffef5caea2be0f39a565d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий ушаков, александр яковенко, общество
Россия, Юрий Ушаков, Александр Яковенко, Общество
Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента

Ушаков вручил коллективу Дипакадемии МИД РФ благодарность президента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков передает ректору Дипломатической академии МИД России Александру Яковенко благодарность президента РФ на заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Помощник президента РФ Юрий Ушаков передает ректору Дипломатической академии МИД России Александру Яковенко благодарность президента РФ на заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков передает ректору Дипломатической академии МИД России Александру Яковенко благодарность президента РФ на заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии МИД России благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки.
Ушаков в четверг принял участие в торжественном заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России.
«
"Для меня лично особенно приятно вручить благодарность президента РФ Владимира Владимировича Путина коллективу Дипакадеми за заслуги в сфере образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права. Это действительно заслуженная награда всему коллективу Дипакадемии", - сказал Ушаков и передал награду ректору Александру Яковенко.
Ушаков отметил, что Дипакадемия дала дорогу в жизнь целой плеяде выдающихся дипломатов и государственных деятелей. Среди них он вспомнил о спикере Совфеда Валентине Матвиенко. "Успешно закончила курсы совершенствования для руководящих дипломатических работников и блестяще отработала послом в двух средиземноморских странах и в самом МИД. А какая впечатляющая карьера после этого - вы все прекрасно знаете", - подчеркнул Ушаков.
Вывеска на здании Дипломатической академии МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В Дипакадемии назвали качества, необходимые для молодого дипломата
10 февраля, 13:43
Дипакадемия и ее коллектив идут в ногу со временем и продолжают держать высоко планку, сохраняя уникальное место в системе подготовки и повышения квалификации кадров, подчеркнул Ушаков.
"Отмечу, что нам в администрацию президента поступают многие и весьма полезные материалы, подготовленные Дипакадемией", - сказал Ушаков. Он обратил внимание на одно из последних изданий Дипакадемии - "Америка против всех. Глобальная роль США в истории и современности".
«
"В нем прослеживается эволюция американской геополитической стратегии. Действительно полезная и весьма поучительная книга особенно в контексте нынешнего развития ситуации во всем мире", - сказал Ушаков.
В 1934 году был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников при Наркомате иностранных дел СССР. В 1939 году учреждение было реорганизовано в Высшую Дипломатическую Школу НКИД, а в 1974 году преобразовано в Дипломатическую академию МИД СССР.
Сегодня важнейшим направлением работы Академии остается переподготовка и повышение квалификации дипломатических работников, для которых ежегодно организуется около 30 специализированных курсов. Ежегодно на них повышают квалификацию до 750 дипломатов. В Академии также имеются бакалавриат и магистратура, в которых обучается 1500 студентов, а также аспирантура.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Захарова дала совет молодым дипломатам
5 марта, 17:15
 
РоссияЮрий УшаковАлександр ЯковенкоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала