https://ria.ru/20240314/blagodarnost-1932915491.html

Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента

Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента - РИА Новости, 14.03.2024

Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии благодарность президента

Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии МИД России благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки. РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T12:10

2024-03-14T12:10

2024-03-14T12:34

россия

юрий ушаков

александр яковенко

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков вручил коллективу Дипломатической академии МИД России благодарность главы государства за заслуги в сфере образования и науки.Ушаков в четверг принял участие в торжественном заседании, посвященном 90-летию основания Дипломатической академии МИД России."Для меня лично особенно приятно вручить благодарность президента РФ Владимира Владимировича Путина коллективу Дипакадеми за заслуги в сфере образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, мировой экономики, международного права. Это действительно заслуженная награда всему коллективу Дипакадемии", - сказал Ушаков и передал награду ректору Александру Яковенко.Ушаков отметил, что Дипакадемия дала дорогу в жизнь целой плеяде выдающихся дипломатов и государственных деятелей. Среди них он вспомнил о спикере Совфеда Валентине Матвиенко. "Успешно закончила курсы совершенствования для руководящих дипломатических работников и блестяще отработала послом в двух средиземноморских странах и в самом МИД. А какая впечатляющая карьера после этого - вы все прекрасно знаете", - подчеркнул Ушаков.Дипакадемия и ее коллектив идут в ногу со временем и продолжают держать высоко планку, сохраняя уникальное место в системе подготовки и повышения квалификации кадров, подчеркнул Ушаков."Отмечу, что нам в администрацию президента поступают многие и весьма полезные материалы, подготовленные Дипакадемией", - сказал Ушаков. Он обратил внимание на одно из последних изданий Дипакадемии - "Америка против всех. Глобальная роль США в истории и современности"."В нем прослеживается эволюция американской геополитической стратегии. Действительно полезная и весьма поучительная книга особенно в контексте нынешнего развития ситуации во всем мире", - сказал Ушаков.В 1934 году был создан Институт по подготовке дипломатических и консульских работников при Наркомате иностранных дел СССР. В 1939 году учреждение было реорганизовано в Высшую Дипломатическую Школу НКИД, а в 1974 году преобразовано в Дипломатическую академию МИД СССР.Сегодня важнейшим направлением работы Академии остается переподготовка и повышение квалификации дипломатических работников, для которых ежегодно организуется около 30 специализированных курсов. Ежегодно на них повышают квалификацию до 750 дипломатов. В Академии также имеются бакалавриат и магистратура, в которых обучается 1500 студентов, а также аспирантура.

https://ria.ru/20240210/diplomat-1926573966.html

https://ria.ru/20240305/diplomaty-1931272503.html

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россия, юрий ушаков, александр яковенко, общество