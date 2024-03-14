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Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными
Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными - РИА Новости, 14.03.2024
Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей в дни выборов президента Российской Федерации не быть... РИА Новости, 14.03.2024
2024-03-14T20:56
2024-03-14T20:56
2024-03-14T20:56
ленинградская область
россия
ленинградская область
александр дрозденко
политика
выборы президента рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей в дни выборов президента Российской Федерации не быть пассивными наблюдателями, а стать действующими лицами. "Друзья! Ленинградцы! Все вместе – с теми, кто придет на избирательные участки, мы определим судьбу России. Не может быть равнодушия и безразличия к нашей великой Родине. Говорю это с уважением к мнению каждого, кто будет не пассивным наблюдателем, а действующим лицом", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что "идти на выборы – значит, несмотря на сложности или противоречия, – всегда выбирать главное – свою страну – Россию". В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что в дни выборов президента России спортивные организации Ленобласти подготовили для семей региона интересные соревнования, фестивали и активности. Приняв участие в голосовании, ленинградцы могут отправиться на стадионы, в спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, ленинградская область, александр дрозденко, политика, выборы президента рф
Ленинградская область , Россия, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Политика, Выборы президента РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей в дни выборов президента Российской Федерации не быть пассивными наблюдателями, а стать действующими лицами.
"Друзья! Ленинградцы! Все вместе – с теми, кто придет на избирательные участки, мы определим судьбу России
. Не может быть равнодушия и безразличия к нашей великой Родине. Говорю это с уважением к мнению каждого, кто будет не пассивным наблюдателем, а действующим лицом", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что "идти на выборы – значит, несмотря на сложности или противоречия, – всегда выбирать главное – свою страну – Россию".
В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что в дни выборов президента России спортивные организации Ленобласти подготовили для семей региона интересные соревнования, фестивали и активности. Приняв участие в голосовании, ленинградцы могут отправиться на стадионы, в спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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