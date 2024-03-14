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Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными

Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными - РИА Новости, 14.03.2024

Глава Ленобласти призвал жителей в дни выборов президента быть активными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей в дни выборов президента Российской Федерации не быть... РИА Новости, 14.03.2024

2024-03-14T20:56

2024-03-14T20:56

2024-03-14T20:56

ленинградская область

россия

ленинградская область

александр дрозденко

политика

выборы президента рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал жителей в дни выборов президента Российской Федерации не быть пассивными наблюдателями, а стать действующими лицами. "Друзья! Ленинградцы! Все вместе – с теми, кто придет на избирательные участки, мы определим судьбу России. Не может быть равнодушия и безразличия к нашей великой Родине. Говорю это с уважением к мнению каждого, кто будет не пассивным наблюдателем, а действующим лицом", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале. Он добавил, что "идти на выборы – значит, несмотря на сложности или противоречия, – всегда выбирать главное – свою страну – Россию". В пресс-службе правительства Ленобласти сообщили, что в дни выборов президента России спортивные организации Ленобласти подготовили для семей региона интересные соревнования, фестивали и активности. Приняв участие в голосовании, ленинградцы могут отправиться на стадионы, в спортивные комплексы, бассейны и ледовые дворцы. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, ленинградская область, александр дрозденко, политика, выборы президента рф