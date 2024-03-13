https://ria.ru/20240313/vsm-1932711154.html

РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет

РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет - РИА Новости, 13.03.2024

РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет

РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет, сообщил гендиректор компании Олег... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:20

2024-03-13T13:20

2024-03-13T14:05

россия

ржд

экономика

олег белозеров

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме. Он напомнил, что планируется реализация сразу нескольких проектов по ВСМ. РЖД ранее сообщали, что речь идет о создании ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Минск, Рязань."В течение ближайших 10-15 лет нам нужно будет реализовать практически все эти проекты", - сказал Белозеров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году. Белозеров также сообщал РИА Новости, что к 2043 году ожидает строительства в РФ большинства из запланированных ВСМ.Ранее он также говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час.

https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html

https://ria.ru/20240215/interval-1927692117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ржд, экономика, олег белозеров