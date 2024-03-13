https://ria.ru/20240313/vsm-1932711154.html
РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет
РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет - РИА Новости, 13.03.2024
РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет
РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет, сообщил гендиректор компании Олег... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:20
2024-03-13T13:20
2024-03-13T14:05
россия
ржд
экономика
олег белозеров
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме. Он напомнил, что планируется реализация сразу нескольких проектов по ВСМ. РЖД ранее сообщали, что речь идет о создании ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Адлер, Минск, Рязань."В течение ближайших 10-15 лет нам нужно будет реализовать практически все эти проекты", - сказал Белозеров.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году. Белозеров также сообщал РИА Новости, что к 2043 году ожидает строительства в РФ большинства из запланированных ВСМ.Ранее он также говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час.
https://ria.ru/20240215/poezda-1927693074.html
https://ria.ru/20240215/interval-1927692117.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ржд, экономика, олег белозеров
Россия, РЖД, Экономика, Олег Белозеров
РЖД планируют построить высокоскоростные магистрали в течение 10-15 лет
Белозеров: РЖД ожидают постройки всех запланированных ВСМ в течение 10-15 лет
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. РЖД ожидают строительства всех плановых высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России в течение 10-15 лет, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.
Белозеров в среду выступает в рамках правительственного часа в Госдуме
. Он напомнил, что планируется реализация сразу нескольких проектов по ВСМ. РЖД ранее сообщали, что речь идет о создании ВСМ из Москвы
в Санкт-Петербург
, Екатеринбург
, Адлер
, Минск
, Рязань
.
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"В течение ближайших 10-15 лет нам нужно будет реализовать практически все эти проекты", - сказал Белозеров.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. А первый замгендиректора РЖД Сергей Кобзев 6 марта сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году. Белозеров также сообщал РИА Новости, что к 2043 году ожидает строительства в РФ большинства из запланированных ВСМ.
Ранее он также говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час.
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