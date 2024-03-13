Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком
Глава МО Турции прибыл на границу с Ираком на фоне данных о масштабной операции
© T.C. Millî Savunma BakanlığıЯшар Гюлер в расположении 23-й пехотной девизии на границе с Ираком
© T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Яшар Гюлер в расположении 23-й пехотной девизии на границе с Ираком
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по ситуации на земле, сообщил гостелеканал TRT Haber.
ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. При этом сам Гюлер в интервью изданию .заявлял, что Турция не будет просить разрешения ни у кого на эту операцию.
"Министр национальной обороны Яшар Гюлер вместе с заместителем министра Шуаем Алпаем посетил Ширнак. После встречи в аэропорту Шерафеттин Эльчи министр Яшар Гюлер на вертолете отправился в командование 23-й пехотной дивизии, где провел инспекции и осмотры. Получив информацию о последней ситуации в ходе операций на севере Ирака, министр Яшар Гюлер дал указания относительно работы, которая должна быть проведена в этом регионе", - сообщил гостелеканал.
ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.