https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932747808.html

Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком

Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком - РИА Новости, 13.03.2024

Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:05

2024-03-13T15:05

2024-03-13T15:05

рабочая партия курдистана

яшар гюлер

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багдад (город)

ирак

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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по ситуации на земле, сообщил гостелеканал TRT Haber. ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. При этом сам Гюлер в интервью изданию .заявлял, что Турция не будет просить разрешения ни у кого на эту операцию. "Министр национальной обороны Яшар Гюлер вместе с заместителем министра Шуаем Алпаем посетил Ширнак. После встречи в аэропорту Шерафеттин Эльчи министр Яшар Гюлер на вертолете отправился в командование 23-й пехотной дивизии, где провел инспекции и осмотры. Получив информацию о последней ситуации в ходе операций на севере Ирака, министр Яшар Гюлер дал указания относительно работы, которая должна быть проведена в этом регионе", - сообщил гостелеканал. ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930697768.html

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

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рабочая партия курдистана, яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, турция, багдад (город), ирак, в мире