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Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком - РИА Новости, 13.03.2024
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15:05 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/turtsiya-1932747808.html
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком - РИА Новости, 13.03.2024
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:05
2024-03-13T15:05
рабочая партия курдистана
яшар гюлер
реджеп тайип эрдоган
турция
багдад (город)
ирак
в мире
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АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по ситуации на земле, сообщил гостелеканал TRT Haber. ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. При этом сам Гюлер в интервью изданию .заявлял, что Турция не будет просить разрешения ни у кого на эту операцию. "Министр национальной обороны Яшар Гюлер вместе с заместителем министра Шуаем Алпаем посетил Ширнак. После встречи в аэропорту Шерафеттин Эльчи министр Яшар Гюлер на вертолете отправился в командование 23-й пехотной дивизии, где провел инспекции и осмотры. Получив информацию о последней ситуации в ходе операций на севере Ирака, министр Яшар Гюлер дал указания относительно работы, которая должна быть проведена в этом регионе", - сообщил гостелеканал. ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
https://ria.ru/20240302/lavrov-1930697768.html
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турция
багдад (город)
ирак
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рабочая партия курдистана, яшар гюлер, реджеп тайип эрдоган, турция, багдад (город), ирак, в мире
Рабочая партия Курдистана, Яшар Гюлер, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Багдад (город), Ирак, В мире
Глава Минобороны Турции прибыл на границу с Ираком

Глава МО Турции прибыл на границу с Ираком на фоне данных о масштабной операции

© T.C. Millî Savunma BakanlığıЯшар Гюлер в расположении 23-й пехотной девизии на границе с Ираком
Яшар Гюлер в расположении 23-й пехотной девизии на границе с Ираком
© T.C. Millî Savunma Bakanlığı
Яшар Гюлер в расположении 23-й пехотной девизии на границе с Ираком
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер прибыл на границу с Ираком на фоне сообщений о готовящейся наземной операции, дал указания командованию по ситуации на земле, сообщил гостелеканал TRT Haber.
ВС Турции рассчитывают провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), достигнуто соответствующее соглашение с администрацией Багдада, сообщила ранее газета Hürriyet. При этом сам Гюлер в интервью изданию .заявлял, что Турция не будет просить разрешения ни у кого на эту операцию.
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2 марта, 14:56
"Министр национальной обороны Яшар Гюлер вместе с заместителем министра Шуаем Алпаем посетил Ширнак. После встречи в аэропорту Шерафеттин Эльчи министр Яшар Гюлер на вертолете отправился в командование 23-й пехотной дивизии, где провел инспекции и осмотры. Получив информацию о последней ситуации в ходе операций на севере Ирака, министр Яшар Гюлер дал указания относительно работы, которая должна быть проведена в этом регионе", - сообщил гостелеканал.
ВС Турции регулярно проводят воздушные, точечные операции против боевиков РПК. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара рассчитывает летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.
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Рабочая партия КурдистанаЯшар ГюлерРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияБагдад (город)ИракВ мире
 
 
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