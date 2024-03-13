https://ria.ru/20240313/ssha-1932680979.html

США заподозрили в срыве атомной сделки с важнейшим союзником

США заподозрили в срыве атомной сделки с важнейшим союзником - РИА Новости, 13.03.2024

США заподозрили в срыве атомной сделки с важнейшим союзником

В Австралии обеспокоены тем, что США могут сорвать график поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS, передает Bloomberg. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:25

2024-03-13T11:25

2024-03-13T12:24

в мире

австралия

сша

китай

малкольм тернбулл

сергей шойгу

aukus

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В Австралии обеспокоены тем, что США могут сорвать график поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS, передает Bloomberg.Так, в 2025 году Штаты собираются произвести лишь одну подлодку класса Virginia, тогда как предполагалось, что их будет две. Это обстоятельство ставит под сомнение способность Вашингтона выполнить обязательства перед Канберрой — продать до пяти АПЛ, поясняет издание."Реальность такова, что американцы не собираются усугублять дефицит собственных подводных лодок, отдавая или продавая их Австралии", — приводит издание слова бывшего премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.Политик добавил, что США и так с трудом поспевают за военной промышленностью Китая и не собираются жертвовать собственными потребностями ради удовлетворения требований Австралии.Соглашение AUKUS (Австралия, Великобритания, США), подписанное в сентябре 2021 года, направлено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе. Сделка имеет два основных направления: приобретение Австралией атомных подводных лодок с обычным вооружением и трехсторонний обмен передовыми технологиями, включая квантовые, гиперзвуковые и искусственный интеллект.Для этого Канберра отказалась от контракта на строительство обычных подводных лодок с Францией, что вызвало дипломатический скандал.Ожидалось, что первые АПЛ австралийцы смогут спустить на воду только к концу 2030-х годов. Однако, как заявил в августе 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу, появление атомного флота у Австралии откроет ящик Пандоры в регионе, глобальная гонка ядерных вооружений возобновится.

https://ria.ru/20230309/submariny-1856658042.html

https://ria.ru/20231223/byudzhet-1917608284.html

австралия

сша

китай

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в мире, австралия, сша, китай, малкольм тернбулл, сергей шойгу, aukus