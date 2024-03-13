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Стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху" - РИА Новости, 13.03.2024
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Религия
 
16:22 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/paskha-1932767355.html
Стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху"
Стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху" - РИА Новости, 13.03.2024
Стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху"
Благотворительная акция "Дари радость на Пасху", участники которой могут пожертвовать средства на закупку куличей и яиц, стартовала в среду, она продлится до 12 РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:22
2024-03-13T16:22
религия
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московский патриархат
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Благотворительная акция "Дари радость на Пасху", участники которой могут пожертвовать средства на закупку куличей и яиц, стартовала в среду, она продлится до 12 мая, сообщила пресс-служба православной службы помощи "Милосердие"."В рамках акции участники жертвуют на закупку куличей и яиц к Пасхе Господней для подопечных службы "Милосердие", среди которых взрослые и дети с тяжелыми заболеваниями, бездомные, пожилые люди и те, кто находится в сложных жизненных ситуациях. Также подарки получат более 100 многодетных семей и особые подопечные – раненые, которые находятся в госпиталях Москвы", - говорится в сообщении.Руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" Алена Борисова отметила, что акция проходит 13-й год подряд, в этом году она продлится в течение всего Великого поста до 12 мая. "Великий пост – особенное тихое время, когда мы сосредотачиваемся на благих делах и готовимся к Светлой Пасхе, чтобы встретить ее с близкими и родными. У многих наших подопечных такой возможности просто нет, и мы верим, что они не останутся без внимания", - цитирует пресс-служба Борисову.Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. 25 проектов, специализирующихся на разных видах тягот, расположены в разных частях Москвы, а некоторые программы распространяются на всю страну. Ежегодно служба оказывает помощь не менее 30 тысячам людей. Руководитель службы "Милосердие" – глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон.
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россия, москва, московский патриархат, религия
Религия, Россия, Москва, Московский Патриархат, Религия
Стартовала благотворительная акция "Дари радость на Пасху"

Благотворительная акция "Дари радость на Пасху" продлится до 12 мая

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу
Пасхальные куличи во время освящения в Свято-Екатерининском кафедральном соборе в Краснодаре в Великую субботу - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Благотворительная акция "Дари радость на Пасху", участники которой могут пожертвовать средства на закупку куличей и яиц, стартовала в среду, она продлится до 12 мая, сообщила пресс-служба православной службы помощи "Милосердие".
"В рамках акции участники жертвуют на закупку куличей и яиц к Пасхе Господней для подопечных службы "Милосердие", среди которых взрослые и дети с тяжелыми заболеваниями, бездомные, пожилые люди и те, кто находится в сложных жизненных ситуациях. Также подарки получат более 100 многодетных семей и особые подопечные – раненые, которые находятся в госпиталях Москвы", - говорится в сообщении.
Руководитель благотворительных программ службы "Милосердие" Алена Борисова отметила, что акция проходит 13-й год подряд, в этом году она продлится в течение всего Великого поста до 12 мая. "Великий пост – особенное тихое время, когда мы сосредотачиваемся на благих делах и готовимся к Светлой Пасхе, чтобы встретить ее с близкими и родными. У многих наших подопечных такой возможности просто нет, и мы верим, что они не останутся без внимания", - цитирует пресс-служба Борисову.
Служба помощи "Милосердие" – крупнейшая православная социальная служба в России. 25 проектов, специализирующихся на разных видах тягот, расположены в разных частях Москвы, а некоторые программы распространяются на всю страну. Ежегодно служба оказывает помощь не менее 30 тысячам людей. Руководитель службы "Милосердие" – глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Верейский Пантелеимон.
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