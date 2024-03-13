https://ria.ru/20240313/muftii-1932726493.html

Муфтии напомнили об ответственности каждого человека за выбор будущего

Муфтии напомнили об ответственности каждого человека за выбор будущего - РИА Новости, 13.03.2024

Муфтии напомнили об ответственности каждого человека за выбор будущего

Каждый человек несет ответственность за собственный выбор на завтрашний день, за будущее своих детей и отечества, напомнили российские муфтии, комментируя РИА... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:12

2024-03-13T14:12

2024-03-13T14:12

религия

россия

мекка

саудовская аравия

исмаил бердиев

альбир крганов

равиль гайнутдин

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Каждый человек несет ответственность за собственный выбор на завтрашний день, за будущее своих детей и отечества, напомнили российские муфтии, комментируя РИА Новости предстоящие президентские выборы в России."В исламской религии судьба каждого человека предопределена. Но вместе с тем необходимо знать, что человек несет ответственность за собственный выбор на завтрашний день, за путь, определяющий дальнейшую жизнь. Мы должны оставить своим детям хорошее, прекрасное будущее. Всевышний дал нам возможность быть свидетелями и участниками событий и эпохи, в которой мы живем", - сказал РИА Новости совершающий паломничество в священную для последователей ислама Мекку (Саудовская Аравия) глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Каждый гражданин России, по его словам, должен задуматься о будущем своей страны. "На нас лежит большая ответственность, мы должны об этом постоянно думать и принимать правильные решения", - добавил муфтий Крганов.В свою очередь, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) муфтий Исмаил Бердиев призвал единоверцев и соотечественников к гражданской активности на предстоящих выборах президента РФ."Обращаюсь к гражданам страны с призывом обязательно идти на избирательные участки, быть активными в политической жизни страны, проявить гражданский долг – проголосовать на предстоящих выборах президента России. Наше будущее зависит от нас, от нашего выбора. Важен каждый голос", - сказал РИА Новости муфтий Бердиев.Ранее председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин в беседе с РИА Новости выразил уверенность, что наступивший в ночь с 10 на 11 марта месяц мусульманского поста Рамадан не станет препятствием, а будет дополнительной мотивацией для мусульман России выполнить свой долг перед Всевышним, обществом и Родиной – и принять участие в голосовании на выборах главы государства.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240312/ramadan-1932572742.html

https://ria.ru/20240311/ramadan-1932337062.html

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россия

мекка

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, мекка, саудовская аравия, исмаил бердиев, альбир крганов, равиль гайнутдин, совет федерации рф, религия