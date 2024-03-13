https://ria.ru/20240313/lekarstva-1932788900.html
Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства
Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 13.03.2024
Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства
Динамику цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:37
2024-03-13T17:37
2024-03-13T17:37
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Динамику цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что введение маркировки препаратов помогает управлять процессами и обеспечивает стабильность.
https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства
Мурашко: динамика цен на жизненно важные лекарства остается ниже уровня инфляции