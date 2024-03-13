https://ria.ru/20240313/lekarstva-1932788900.html

Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства

Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства - РИА Новости, 13.03.2024

Мурашко рассказал о динамике цен на жизненно важные лекарства

Динамику цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил министр здравоохранения РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:37

2024-03-13T17:37

2024-03-13T17:37

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801643623_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_471af5c91cdadcfaced2112ff3b6f95a.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Динамику цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) удается обеспечивать ниже уровня инфляции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По ЖНВЛП обеспечиваем сегодня за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что введение маркировки препаратов помогает управлять процессами и обеспечивает стабильность.

https://ria.ru/20240202/lekarstva-1924939749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, госдума рф