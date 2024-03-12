В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах
В Приамурье на выборах президента досрочно проголосовали более 3 тысяч человек
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар - РИА Новости. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Досрочно по данным на понедельник, 11 марта, в области проголосовали 3 286 человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях", - говорится в сообщении комиссии.
В Амурской области 15 марта откроются 706 избирательных участков. Большинство – в 8 утра. Пять УИК начнут работу на два часа раньше – в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов, уточнили в избиркоме. Сейчас там расставляют комплексы обработки избирательных бюллетеней, мебель, кабинки и другое технологическое оборудование, специалисты получают бюллетени в территориальных комиссиях.
"Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в Центре общественного наблюдения за выборами в Общественной палате области. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. К слову, на этих выборах будут работать почти 2 тысячи наблюдателей", - уточняется в сообщении избиркома.
Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.