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В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 12.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
09:06 12.03.2024 (обновлено: 09:08 12.03.2024)
https://ria.ru/20240312/vybory-1932419625.html
В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах
В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах - РИА Новости, 12.03.2024
В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах
Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T09:06
2024-03-12T09:08
выборы президента россии — 2024
политика
россия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар - РИА Новости. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, сообщает региональный избирком в Telegram-канале. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. "Досрочно по данным на понедельник, 11 марта, в области проголосовали 3 286 человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях", - говорится в сообщении комиссии. В Амурской области 15 марта откроются 706 избирательных участков. Большинство – в 8 утра. Пять УИК начнут работу на два часа раньше – в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов, уточнили в избиркоме. Сейчас там расставляют комплексы обработки избирательных бюллетеней, мебель, кабинки и другое технологическое оборудование, специалисты получают бюллетени в территориальных комиссиях. "Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в Центре общественного наблюдения за выборами в Общественной палате области. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. К слову, на этих выборах будут работать почти 2 тысячи наблюдателей", - уточняется в сообщении избиркома. Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.
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россия
амурская область
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политика, россия, амурская область, благовещенск
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Амурская область, Благовещенск
В Приамурье более трех тысяч человек досрочно проголосовали на выборах

В Приамурье на выборах президента досрочно проголосовали более 3 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкПлакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт
Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости / Александр Сухов
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Плакат с предвыборной агитацией в общественном транспорт. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мар - РИА Новости. Более трех тысяч человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях, уже проголосовали досрочно на выборах президента РФ в Приамурье, сообщает региональный избирком в Telegram-канале.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
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"Досрочно по данным на понедельник, 11 марта, в области проголосовали 3 286 человек, которые живут или работают в труднодоступных и отдаленных местностях", - говорится в сообщении комиссии.
В Амурской области 15 марта откроются 706 избирательных участков. Большинство – в 8 утра. Пять УИК начнут работу на два часа раньше – в аэропорту Благовещенска, а также на рудниках северных районов, уточнили в избиркоме. Сейчас там расставляют комплексы обработки избирательных бюллетеней, мебель, кабинки и другое технологическое оборудование, специалисты получают бюллетени в территориальных комиссиях.
"Системами видеонаблюдения оборудованы 258 самых крупных участков области. Кадры в режиме онлайн будут транслироваться в Центре общественного наблюдения за выборами в Общественной палате области. Там смонтировали видеостену, смотреть за происходящим на участках смогут представители кандидатов и партий, журналисты, наблюдатели. К слову, на этих выборах будут работать почти 2 тысячи наблюдателей", - уточняется в сообщении избиркома.
Более 400 участков оборудованы системами видеорегистрации. Фиксировать процесс не будут только на тех УИК, которые расположены в медучреждениях, СИЗО или там, где голосуют военнослужащие.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАмурская областьБлаговещенск
 
 
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