https://ria.ru/20240312/obysk-1932499364.html

СБУ начала обыски в центре правовой защиты УПЦ в Киеве

СБУ начала обыски в центре правовой защиты УПЦ в Киеве - РИА Новости, 12.03.2024

СБУ начала обыски в центре правовой защиты УПЦ в Киеве

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник пришли с обысками в центр правовой защиты интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T14:07

2024-03-12T14:07

2024-03-12T14:07

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Представители Службы безопасности Украины (СБУ) во вторник пришли с обысками в центр правовой защиты интересов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры. Ранее во вторник представители СБУ пришли с обысками в редакцию Союза православных журналистов (СПЖ), которая освещает события вокруг канонической УПЦ. "Политические преследования продолжаются, сегодня в офис, в котором осуществляет работу центр правовой защиты, где принимают граждан, где дежурит адвокат и принимает звонки, пришли представители Службы безопасности с обысками", - сказал Чекман на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он добавил, что СБУ в полной мере нарушила украинское законодательство, проводя обыски на официальном рабочем месте адвоката без присутствия Национальной ассоциации адвокатов. "Сейчас на место выехал адвокат, который представляет интересы нашего адвокатского бюро… Представители власти, уже не брезгуя, начали совершать откровенные преследования тех, кто им неугоден, тех, кто отстаивает права Украинской православной церкви",- добавил адвокат. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932357842.html

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украина, киев, россия, служба безопасности украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире