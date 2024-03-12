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Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области - РИА Новости, 12.03.2024
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Ленинградская область
 
19:02 12.03.2024
https://ria.ru/20240312/forum-kontsert-1932575418.html
Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области
Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области - РИА Новости, 12.03.2024
Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области
Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области, где выступили народные коллективы, казачьи ансамбли и эстрадные исполнители, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024
2024-03-12T19:02
2024-03-12T19:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области, где выступили народные коллективы, казачьи ансамбли и эстрадные исполнители, сообщает пресс-служба правительства региона. "Форум-концерт "Единство народа" в Луге, так же как новые стройки, национальные проекты, поддержка наших ребят на фронте и суверенитета России – наш ответ всем, кто пытается отменить нашу культуру, семью и традиции", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что задача власти на ближайшие пять лет - это повышение качества жизни: повышение пенсий, заработных плат, современное жилищно-коммунальное хозяйство и справедливая квартирная плата, качественный общественный транспорт. "Это непросто. Для этого нужно работать, работать и еще раз работать", - обратился к собравшимся в Луге Дрозденко. Глава региона поблагодарил всех, кто сражается в зоне СВО и кто оказывает активную помощь бойцам и новым гражданам России. "Наши ребята это чувствуют. Там они думают о нас. А мы здесь думаем о них. Это и есть большая дружная ленинградская, российская семья. И никому у нашей семьи не отнять ни нашу правду, ни нашу историю. Мы победим", — заключил в глава региона.
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ленинградская область, луга, александр дрозденко, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Луга, Александр Дрозденко, Россия

Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramФорум-концерт "Единство народа" в Луге, Ленинградская область
Форум-концерт Единство народа в Луге, Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Форум-концерт "Единство народа" в Луге, Ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области, где выступили народные коллективы, казачьи ансамбли и эстрадные исполнители, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Форум-концерт "Единство народа" в Луге, так же как новые стройки, национальные проекты, поддержка наших ребят на фронте и суверенитета России – наш ответ всем, кто пытается отменить нашу культуру, семью и традиции", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Он добавил, что задача власти на ближайшие пять лет - это повышение качества жизни: повышение пенсий, заработных плат, современное жилищно-коммунальное хозяйство и справедливая квартирная плата, качественный общественный транспорт. "Это непросто. Для этого нужно работать, работать и еще раз работать", - обратился к собравшимся в Луге Дрозденко.
Глава региона поблагодарил всех, кто сражается в зоне СВО и кто оказывает активную помощь бойцам и новым гражданам России.
"Наши ребята это чувствуют. Там они думают о нас. А мы здесь думаем о них. Это и есть большая дружная ленинградская, российская семья. И никому у нашей семьи не отнять ни нашу правду, ни нашу историю. Мы победим", — заключил в глава региона.
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Ленинградская областьЛенинградская областьЛугаАлександр ДрозденкоРоссия
 
 
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