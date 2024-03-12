https://ria.ru/20240312/forum-kontsert-1932575418.html

Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области

Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области - РИА Новости, 12.03.2024

Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области

Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области, где выступили народные коллективы, казачьи ансамбли и эстрадные исполнители, сообщает... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T19:02

2024-03-12T19:02

2024-03-12T19:02

ленинградская область

ленинградская область

луга

александр дрозденко

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932576101_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7556716eb282ea8cfecd8cc4dfa9c2e9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар — РИА Новости. Форум-концерт "Единство народа" состоялся в Луге Ленинградской области, где выступили народные коллективы, казачьи ансамбли и эстрадные исполнители, сообщает пресс-служба правительства региона. "Форум-концерт "Единство народа" в Луге, так же как новые стройки, национальные проекты, поддержка наших ребят на фронте и суверенитета России – наш ответ всем, кто пытается отменить нашу культуру, семью и традиции", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что задача власти на ближайшие пять лет - это повышение качества жизни: повышение пенсий, заработных плат, современное жилищно-коммунальное хозяйство и справедливая квартирная плата, качественный общественный транспорт. "Это непросто. Для этого нужно работать, работать и еще раз работать", - обратился к собравшимся в Луге Дрозденко. Глава региона поблагодарил всех, кто сражается в зоне СВО и кто оказывает активную помощь бойцам и новым гражданам России. "Наши ребята это чувствуют. Там они думают о нас. А мы здесь думаем о них. Это и есть большая дружная ленинградская, российская семья. И никому у нашей семьи не отнять ни нашу правду, ни нашу историю. Мы победим", — заключил в глава региона.

https://ria.ru/20240219/zapovednik-1928342299.html

ленинградская область

луга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, луга, александр дрозденко, россия