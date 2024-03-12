https://ria.ru/20240312/ekspotsentr-1932440331.html

Стратегию развития легкой промышленности обсудят в "Экспоцентре"

Стратегию развития легкой промышленности обсудят в "Экспоцентре" - РИА Новости, 12.03.2024

Стратегию развития легкой промышленности обсудят в "Экспоцентре"

В Центральном выставочном комплексе (ЦВК) "Экспоцентр" стартовала "Российская текстильная неделя", в рамках деловой сессии которой обсудят стратегию развития... РИА Новости, 12.03.2024

2024-03-12T10:51

2024-03-12T10:51

2024-03-12T10:51

москва

экспоцентр

россия

китай

турция

совет федерации рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932439445_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_a8be02bc625cb81aad994a237d9df2a2.jpg

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе (ЦВК) "Экспоцентр" стартовала "Российская текстильная неделя", в рамках деловой сессии которой обсудят стратегию развития легкой промышленности России до 2035 года. Организатором мероприятия выступил "Экспоцентр" в партнерстве с Российским союзом предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) при поддержке министерства промышленности и торговли России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. "Это самое крупное мероприятие в текстильной индустрии на территории России. "Российская текстильная неделя" состоит из множества мероприятий. В первую очередь –выставочных", - рассказал журналистам врио генерального директора ЦВК "Экспоцентр" Максим Фатеев. Главной отраслевым событием "Российской текстильной недели" является 23-я международная выставка оборудования для текстильной и легкой промышленности "Инлегмаш-2024". "Выставка увеличилась на 50% по отношению к прошлому году. У нас 160 экспонентов из 11 стран мира. В том числе из стран Европейского Союза. Они очень активно принимают участие. То есть, не просто остались на рынке, но продолжают очень активно здесь развиваться. Представлены и наши традиционные партнеры – Китай, Турция, Иран, Индия", - отметил Фатеев. Масштабными мероприятиями стали международные выставки "Интерткань-2024. Весна" и "Textile & Home-2024. Весна". Представлена специализированная экспозиция по техническому текстилю. Также "Российская неделя текстиля" этой весной отмечена очень насыщенной деловой программой. По словам члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дины Оюн, выставка – это реальная площадка реальных встреч. Она вспомнила, что прошлой осенью обращалась ко всем участникам с предложением решить вопрос создания цепочек полного цикла по переработке шерсти. "И вот в результате диалога и работы Федерального Собрания, Минпромторга, Минсельхоза есть реальная дорожная карта развития шерстяного кластера в нашей стране. Те вопросы, которые вы поднимаете и благодаря тому профессиональному объединению, которое у вас есть, и формированию профессиональных задач – все вместе мы сможем решить", - приветствовала участников деловой сессии Оюн. Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин отметил особую значимость представляемой стратегии развития легкой промышленности, разработанной экспертами Торгово-промышленной палаты, НИУ ВШЭ и Союзлегпрома. "Стратегию развития ждет все профессиональное сообщество. Мы часто в рамках выставки обсуждаем, как и в каком направлении развивать легкую промышленность, в кулуарах об этом говорим. Но сегодня мы уже сможем говорить об этом предметно. Все предложения в этой стратегии необходимо обсудить и по возможности в кратчайшие сроки реализовать", - подчеркнул Плякин. Один из соавторов стратегии, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко уверен, что участники деловой сессии внесут некоторые дополнения в документ. "В течение недели пройдет более 50 тематических мероприятий, конференций, круглых столов, на которых мы обсудим многие вопросы. Стержень – стратегия развития легпрома", - отметил Падалко. "Российская текстильная неделя" продлится до 14 марта.

https://ria.ru/20240229/proizvoditeli-1930230651.html

https://ria.ru/20240209/prodekspo-2024-1926428639.html

москва

россия

китай

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экспоцентр, россия, китай, турция, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)