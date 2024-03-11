https://ria.ru/20240311/vor-1932230112.html
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов - РИА Новости, 11.03.2024
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов
Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:19
2024-03-11T09:19
2024-03-11T09:19
происшествия
санкт-петербург
ломоносов
петродворцовый район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились. В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района. "К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается. "Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать", - рассказали в главке. Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию. "Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию... При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей", - добавили в пресс-службе. Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.
https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20231205/vorovstvo-1913635455.html
санкт-петербург
ломоносов
петродворцовый район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, ломоносов, петродворцовый район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ломоносов, Петродворцовый район
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов в арендуемых квартирах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились.
Эксперт раскрыл необычный способ обмана, применяемый мошенниками
В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района
. "К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается.
"Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать", - рассказали в главке.
Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян
Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию.
"Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира
, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию... При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей", - добавили в пресс-службе.
Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.
Названы предметы, которые туристы воруют в отелях чаще всего