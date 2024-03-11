https://ria.ru/20240311/vor-1932230112.html

В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов

В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов - РИА Новости, 11.03.2024

В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов

Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:19

2024-03-11T09:19

2024-03-11T09:19

происшествия

санкт-петербург

ломоносов

петродворцовый район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились. В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района. "К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается. "Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать", - рассказали в главке. Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию. "Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию... При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей", - добавили в пресс-службе. Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.

https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html

https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

https://ria.ru/20231205/vorovstvo-1913635455.html

санкт-петербург

ломоносов

петродворцовый район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, ломоносов, петродворцовый район