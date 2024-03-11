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В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов - РИА Новости, 11.03.2024
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09:19 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/vor-1932230112.html
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов - РИА Новости, 11.03.2024
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов
Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T09:19
2024-03-11T09:19
происшествия
санкт-петербург
ломоносов
петродворцовый район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились. В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района. "К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД. Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается. "Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать", - рассказали в главке. Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию. "Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию... При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей", - добавили в пресс-службе. Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.
https://ria.ru/20240301/moshenniki-1930555010.html
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
https://ria.ru/20231205/vorovstvo-1913635455.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ломоносов, петродворцовый район
Происшествия, Санкт-Петербург, Ломоносов, Петродворцовый район
В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов

В Петербурге поймали вора, обкрадывавшего туристов в арендуемых квартирах

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Задержан изобретательный вор советской закалки, обкрадывавший квартиры туристов в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В конце 2023 – начале 2024 года в отделы полиции Центрального района поступил ряд заявлений от туристов о том, что их обкрадывали в снимаемых посуточно квартирах в историческом центре города: в их отсутствие оттуда забирали наличные и ценные вещи. В квартирах ничего не было повреждено, замки и окна не были взломаны, но версии о причастности собственников имущества и предыдущих жильцов не подтвердились.
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В итоге подозрение пало на 69-летнего ранее неоднократно судимого за кражи жителя города Ломоносова Петродворцового района. "К криминалу он "пристрастился" еще в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах. 5 марта 2024 года полицейские задержали указанного мужчину", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
Как отмечается в пресс-релизе, подозреваемый ориентировался на те квартиры, которые были популярны среди гостей города для остановки в краткосрочных путешествиях. Находя подходящий объект на интернет-сервисах объявлений, он по отзывам смотрел, кто и на какой срок там останавливается.
"Далее договаривался с хозяевами, получал ключи, но сам не въезжал в квартиры, а лишь готовил дубликаты. После чего оригиналы ключей отдавал обратно и в течение нескольких месяцев не объявлялся. В какие-то дни он возвращался к квартире, ставил напротив ее двери на лестничной клетке электросамокат с установленной на него скрытой видеоаппаратурой, сигнал которой выходил на его мобильный телефон, и оставался неподалеку ждать", - рассказали в главке.
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Опытный вор понимал, что стесненные временными рамками приезжие и туристы не будут из-за "мелких недоразумений" сдавать билеты, откладывать возвращение домой и отправляться с заявлением в полицию.
"Уже задокументировано два факта противоправной деятельности задержанного. Двое граждан сопредельного государства, 40 и 48 лет, и 45-летний житель Владимира, приехавшие в Петербург с туристическими целями, лишились в общей сложности более 120 тысяч рублей и заявили об этом в полицию... При обыске у задержанного обнаружены целые связки с множеством ключей", - добавили в пресс-службе.
Полицейские выясняют, какие еще квартиры успел посетить подозреваемый.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛомоносовПетродворцовый район
 
 
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