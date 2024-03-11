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В Нью-Мексико зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы
В Нью-Мексико зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы - РИА Новости, 11.03.2024
В Нью-Мексико зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы
Первый с 2020 года летальный случай заболевания чумой зафиксирован в американском штате Нью-Мексико, сообщает департамент здравоохранения штата. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T18:29
2024-03-11T18:29
2024-03-11T18:29
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Первый с 2020 года летальный случай заболевания чумой зафиксирован в американском штате Нью-Мексико, сообщает департамент здравоохранения штата. "Департамент здравоохранения штата Нью-Мексико сообщает, что мужчина из округа Линкольн умер в результате заражения чумой после того, как его госпитализировали с этим заболеванием. Это первый случай заражения человека чумой в Нью-Мексико с 2021 года и первая смерть с 2020 года", - говорится в сообщении ведомства. В департаменте также выразили глубокие соболезнования семье мужчины, скончавшегося от чумы.
https://ria.ru/20230922/chuma-1897929753.html
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в мире, нью-мексико, линкольн, здоровье - общество
В мире, Нью-Мексико, Линкольн, Здоровье - Общество
В Нью-Мексико зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы
В Нью-Мексико в США зафиксировали первый с 2020 года случай смерти из-за чумы