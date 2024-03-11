https://ria.ru/20240311/opros-1932283948.html

ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента

ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024

ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента

Почти 70% россиян могут проголосовать на выборах президента РФ 2024, кандидат Владимир Путин может набрать почти 81%, свидетельствуют данные опроса ФОМ. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T13:21

2024-03-11T13:21

2024-03-11T13:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

фонд "общественное мнение"

кпрф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 70% россиян могут проголосовать на выборах президента РФ 2024, кандидат Владимир Путин может набрать почти 81%, свидетельствуют данные опроса ФОМ. Из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда, следует, что 69,8% опрошенных россиян составят явку на выборы президента 2024. Кандидат в президенты Владимир Путин может набрать 80,8% голосов, свидетельствуют опубликованные данные. Отмечается, что голоса между другими кандидатами могут распределиться следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) наберет 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) - 4,6%. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), фонд "общественное мнение", кпрф, лдпр