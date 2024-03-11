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ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
13:21 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/opros-1932283948.html
ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента
ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента - РИА Новости, 11.03.2024
ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента
Почти 70% россиян могут проголосовать на выборах президента РФ 2024, кандидат Владимир Путин может набрать почти 81%, свидетельствуют данные опроса ФОМ. РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T13:21
2024-03-11T13:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
фонд "общественное мнение"
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 70% россиян могут проголосовать на выборах президента РФ 2024, кандидат Владимир Путин может набрать почти 81%, свидетельствуют данные опроса ФОМ. Из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда, следует, что 69,8% опрошенных россиян составят явку на выборы президента 2024. Кандидат в президенты Владимир Путин может набрать 80,8% голосов, свидетельствуют опубликованные данные. Отмечается, что голоса между другими кандидатами могут распределиться следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) наберет 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) - 4,6%. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), фонд "общественное мнение", кпрф, лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Фонд "Общественное мнение", КПРФ, ЛДПР
ФОМ дал прогноз по явке на выборах президента

ФОМ: Путин может набрать 81 процент голосов, явка может составить 70 процентов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИзбирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151
Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151 - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Избирательница изучает бюллетень на избирательном участке №2151. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Почти 70% россиян могут проголосовать на выборах президента РФ 2024, кандидат Владимир Путин может набрать почти 81%, свидетельствуют данные опроса ФОМ.
Из результатов опроса, опубликованных на сайте фонда, следует, что 69,8% опрошенных россиян составят явку на выборы президента 2024.
Мужчина перед монитором компьютера - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами
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Кандидат в президенты Владимир Путин может набрать 80,8% голосов, свидетельствуют опубликованные данные.
Отмечается, что голоса между другими кандидатами могут распределиться следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) наберет 5,7% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) - 5,6%, а Владислав Даванков (Новые Люди) - 4,6%.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 4-6 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Фонд "Общественное мнение"КПРФЛДПР
 
 
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