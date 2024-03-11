https://ria.ru/20240311/nauka-1931657489.html

Ученые выявили особенности болот, влияющие на климат

Ученые выявили особенности болот, влияющие на климат - РИА Новости, 11.03.2024

Ученые выявили особенности болот, влияющие на климат

Ученые Института физики атмосферы (ИФА) имени А.М. Обухова РАН исследовали, как болота выделяют метан в атмосферу, что поможет оценить их вклад в потепление... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T09:00

2024-03-11T09:00

2024-03-11T09:00

наука

россия

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

западная сибирь

ханты-мансийский автономный округ

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931657034_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_97312dbba0366d227b97c42fffb3458e.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые Института физики атмосферы (ИФА) имени А.М. Обухова РАН исследовали, как болота выделяют метан в атмосферу, что поможет оценить их вклад в потепление климата. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Forests, сообщили РИА Новости в РНФ.Значительные площади Западной Сибири занимают болота, которые считаются одним из главных хранилищ углерода на Земле. Это объясняется тем, что углерод накапливался здесь тысячелетиями в виде залежей торфа. Благодаря этому болота активно участвуют в углеродном цикле, поглощая и выделяя парниковые газы. В частности, они поглощают углекислый газ и выделяют метан.По мнению ученых ИФА РАН, интенсивность таких процессов зависит от температуры у поверхности болота, его микрорельефа (например, наличия кочек, гряд, растительности) и влажности почвы. Из-за того, что эти характеристики обычно сильно различаются даже в пределах одного болота, исследователям сложно рассчитывать, сколько парниковых газов выделяет и поглощает та или иная территория.Сотрудники ИФА РАН детально изучили типичное для Западной Сибири верховое — то есть питаемое осадками — болото на примере Мухринского торфяника — международного полевого стационара на территории Ханты-Мансийского автономного округа.В ходе экспедиции ученые описали рельеф и температуру поверхности болота, наблюдая за местностью с помощью дрона. Они также провели наиболее подробные на сегодняшний день измерения потоков тепла и влаги, а также количества метана, выделяемого с единицы местности различными микроландшафтами болота.Наблюдения показали, что структура верхового болота крайне неоднородна: в пределах Мухринского торфяника исследователи выделили значительно различающиеся между собой микроландшафты, такие как "рямы" — возвышенные участки, покрытые кустарниками или невысокими деревьями, "гряды" — кочки, поросшие мхом, топи и "мочажины" — низменные переувлажненные места. Дневные и ночные температуры у поверхности в разных частях болота сильно колебались: разница между холодными низинными, залитыми водой участками и возвышениями составила в дневные часы около 10°С. Это объясняется тем, что вода нагревается медленнее, чем воздух, а потому влажные почвы обычно имеют более низкую температуру."Для развития моделей необходимы детальные и комплексные данные наблюдений. Для каждого типа микроландшафта (для возвышающихся участков — гряд и кочек, и для пониженных — мочажин, топей), и для всего болотного ландшафта в целом нужно одновременно измерить множество параметров – именно такие данные мы собираем на болоте", — рассказал старший научный сотрудник ИФА РАН Дмитрий Чечин.По его словам, подробные данные наблюдений позволяют развивать и верифицировать модели болот и эмиссий парниковых газов."Учет болотных микроландшафтов в моделях может приводить к увеличению моделируемых эмиссий метана практически в два раза (на 100%). То же самое можно сказать и об оценках региональных эмиссий метана, для которых характерна большая неопределенность — использование детальных карт болотных микроландшафтов при составлении таких оценок может приводить к увеличению в два раза оценки эмиссий метана болотами", — сообщил ученый.Во время эксперимента на полигоне Мухрино была развернута наиболее подробная сеть наблюдений из когда-либо существовавших среди всех Западно-Сибирских болот, отметил Чечин."В этом заслуга прежде всего сотрудников Югорского государственного университета, которые организовали систему постоянного комплексного мониторинга в Мухрино мирового уровня, а мы дополнили и усилили ее своим оборудованием на время эксперимента. В итоге, совместно нам удалось собрать уникальный массив данных, который позволяет ставить и решать качественно новые задачи. Такие натурные эксперименты соответствуют наиболее современному мировому уровню", — подчеркнул он.Ученые полагают, что исследование будет полезно при построении корректных моделей выделения и поглощения парниковых газов болотами, а также при прогнозировании этих процессов в условиях изменения климата. Кроме того, понимание процессов влаго-, тепло- и газообмена болот с атмосферой, по их мнению, важно при осушении или восстановлении нарушенных болот.В дальнейшем исследователи планируют подробнее изучить, как различные болотные микроландшафты, например переувлажненные топи и поросшие кустарником рямы, влияют на турбулентный перенос тепла, влаги и парниковых газов в атмосфере.

https://ria.ru/20231228/nauka-1918621384.html

https://ria.ru/20240219/nauka-1927770011.html

https://ria.ru/20230627/nauka-1880055119.html

https://ria.ru/20240119/dozhdevyechervi-1922338425.html

россия

западная сибирь

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, западная сибирь, ханты-мансийский автономный округ, российская академия наук, экология