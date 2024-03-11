https://ria.ru/20240311/goroda-1932239090.html

Россияне назвали самые "кошачьи" города

Россияне назвали самые "кошачьи" города - РИА Новости, 11.03.2024

Россияне назвали самые "кошачьи" города

Стамбул, Зеленоградск и Сочи, по мнению россиян, являются самыми "кошачьими" городами, потому что в них животные часто выходят за лаской и угощениями к... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T10:28

2024-03-11T10:28

2024-03-11T11:40

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Стамбул, Зеленоградск и Сочи, по мнению россиян, являются самыми "кошачьими" городами, потому что в них животные часто выходят за лаской и угощениями к прохожим, а также есть музеи, посвященные этим пушистым друзьям, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях". Сервис узнал у россиян, какие города они считают самыми "кошачьими". В исследовании приняло участие 5 тысяч респондентов. "В топ-5 самых кошачьих городов вошли Стамбул (33% голосов опрошенных), Зеленоградск (30%), Сочи (10%), все города Кипра (9%) и Котор (4%)", - рассказали в "Яндекс Путешествиях". Там отметили, что Стамбул по праву считается кошачьей столицей мира. "Кошки здесь повсюду, и местные жители относятся к ним очень трепетно. В сопровождении кошек туристы могут посетить дворцы, мечети и, конечно, музей кошек, который открылся в октябре 2023 года", - добавили в сервисе, уточнив, что перелет в обе стороны для двоих с багажом в марте будет стоить около 70 тысяч рублей, а стоимость шести ночей в четырехзвездочном отеле у моря - 42 тысячи рублей. Много достопримечательностей, связанных с котиками, и в уютном городе близ Калининграда - Зеленоградске. По данным "Яндекс Путешествий", там есть и граффити, и скульптуры, и светофоры с их изображением. Здесь даже построили кошачий городок, огороженный стеклом: кошки живут в домиках и выходят за лаской к прохожим, когда им комфортно. Также в городе есть музей кошек "Мурариум". "Перелет в Калининград, где находится ближайший к Зеленоградску аэропорт, и обратно для двоих с багажом в марте будет стоить около 21 тысячи рублей, а стоимость 6 ночей в двухместном номере в четырехзвездочном отеле - 35 тысяч рублей", - сообщили в сервисе. "Кошки облюбовали Сочи по двум причинам: здесь тепло и много туристов, которые всегда погладят и угостят вкусным. В Сочи можно посетить Олимпийский парк, Дендрарий, прогуляться в парках под пальмами, съездить на экскурсию к водопадам - везде есть вероятность встретить хотя бы одного пушистого друга", - рассказали в компании. Там уточнили, что перелет в обе стороны для двоих в марте будет стоить около 46 тысяч, а стоимость 6 ночей в четырехзвездочном отеле у моря - 68 тысяч рублей. Кипр и Черногория В топ-5 самых "кошачьих" также значатся все города Кипра. Как отмечают в "Яндекс Путешествиях", кошек на Кипр завезли еще в древности для борьбы с ядовитыми змеями. "Сейчас котики здесь - источник хорошего настроения, поэтому их любят, оберегают и подкармливают. Одна из самых популярных достопримечательностей - женский монастырь Николая Чудотворца "Кошачьего", где монахини содержат десятки кошек", - сказали в компании. По данным сервиса, перелет на Кипр в обе стороны для двоих человек с багажом в марте будет стоить около 100 тысяч рублей, а стоимость 6 ночей в пятизвездочном отеле у моря - 65 тысяч рублей. Как отметили в сервисе, в древности в черногорском Которе кошек держали для борьбы с грызунами, переносящими чуму. "Сейчас больше всего кошек проживает в Старой части города, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Также здесь есть площадь перед церковью Святой Марии, где официально разрешено кормить котиков", - рассказали в компании. Перелет в Тиват, где находится ближайший к Котору аэропорт, и обратно для двоих человек с багажом в конце марта будет стоить около 148 тысяч рублей, а стоимость 6 ночей в четырехзвездочном отеле - 93 тысячи рублей. Аналитики также отметили, что среди ответов респондентов про самые кошачьи города встречались Анапа, Тбилиси, Абрау-Дюрсо и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20231017/rekord-1903426476.html

https://ria.ru/20230301/koshki-1854763469.html

https://ria.ru/20230327/koshki-1860887843.html

https://ria.ru/20240126/pozhar-1923694947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, кипр, зеленоградск, сочи, николай чудотворец, юнеско