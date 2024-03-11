https://ria.ru/20240311/festival-1932309832.html

Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде

Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.03.2024

Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде

Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" для начинающих кинематографистов впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, сообщает... РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T15:06

2024-03-11T15:06

2024-03-11T15:06

культура

великий новгород

андрей никитин (политик)

артем михалков

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" для начинающих кинематографистов впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ и правительства региона. Он призван стать единым пространством для демонстрации новейшего российского кино, обмена опытом. Благодаря расположению Великого Новгорода между двух столиц должен привлечь режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга. "Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня 2024 года. Подать заявку на участие в основном конкурсе смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм", — говорится в сообщении. По словам губернатора Андрея Никитина, у Великого Новгорода большой опыт в проведении крупных культурных мероприятий: в 2023 году успешно прошел I Международный юношеский конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова, ежегодно устраивается театральный фестиваль имени Ф. М. Достоевского. "Великий Новгород – это, прежде всего, город молодежи. Мы развиваем наш университет и систему профессионального образования так, чтобы здесь было удобно, интересно и престижно учиться молодым людям со всей страны. Уверен, что фестиваль молодого кино "Новое движение" займет достойное место в событийной линейке культурных мероприятий нашей страны и станет ежегодным ярчайшим событием для молодых талантов со всей России", - рассказал Никитин. Отмечается, что генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор - кинокритик Вадим Рутковский, также являющийся одним из отборщиков Московского международного кинофестиваля. "У нас в стране уже есть несколько фестивалей дебютного кино. Но мы как раз решили уйти от этого понятия. Мы хотим показывать молодое кино, не привязанное к именам или к статусам "дебютант". Мы делаем акцент на самих фильмах, в которых есть что-то интересное, свежеидейное, неожиданное", - отметил Михалков. "Мы очень хотим поддержать молодых режиссеров, которые все еще пребывают в поиске себя, своего режиссерского "я". Хотим дать им платформу для экспериментов", - рассказал Королев. На участие в конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2023 года. Их хронометраж должен быть более 60 минут. Заявки принимаются до 25 апреля.

https://ria.ru/20240228/festival-1929956933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

великий новгород, андрей никитин (политик), артем михалков, россия, новости культуры