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Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.03.2024
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Культура
 
15:06 11.03.2024
https://ria.ru/20240311/festival-1932309832.html
Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде
Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.03.2024
Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде
Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" для начинающих кинематографистов впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, сообщает... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T15:06
2024-03-11T15:06
культура
великий новгород
андрей никитин (политик)
артем михалков
россия
новости культуры
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" для начинающих кинематографистов впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, сообщает пресс-служба правительства региона. Уточняется, что фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ и правительства региона. Он призван стать единым пространством для демонстрации новейшего российского кино, обмена опытом. Благодаря расположению Великого Новгорода между двух столиц должен привлечь режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга. "Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня 2024 года. Подать заявку на участие в основном конкурсе смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм", — говорится в сообщении. По словам губернатора Андрея Никитина, у Великого Новгорода большой опыт в проведении крупных культурных мероприятий: в 2023 году успешно прошел I Международный юношеский конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова, ежегодно устраивается театральный фестиваль имени Ф. М. Достоевского. "Великий Новгород – это, прежде всего, город молодежи. Мы развиваем наш университет и систему профессионального образования так, чтобы здесь было удобно, интересно и престижно учиться молодым людям со всей страны. Уверен, что фестиваль молодого кино "Новое движение" займет достойное место в событийной линейке культурных мероприятий нашей страны и станет ежегодным ярчайшим событием для молодых талантов со всей России", - рассказал Никитин. Отмечается, что генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор - кинокритик Вадим Рутковский, также являющийся одним из отборщиков Московского международного кинофестиваля. "У нас в стране уже есть несколько фестивалей дебютного кино. Но мы как раз решили уйти от этого понятия. Мы хотим показывать молодое кино, не привязанное к именам или к статусам "дебютант". Мы делаем акцент на самих фильмах, в которых есть что-то интересное, свежеидейное, неожиданное", - отметил Михалков. "Мы очень хотим поддержать молодых режиссеров, которые все еще пребывают в поиске себя, своего режиссерского "я". Хотим дать им платформу для экспериментов", - рассказал Королев. На участие в конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2023 года. Их хронометраж должен быть более 60 минут. Заявки принимаются до 25 апреля.
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великий новгород, андрей никитин (политик), артем михалков, россия, новости культуры
Культура, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик), Артем Михалков, Россия, Новости культуры

Фестиваль молодого кино "Новое движение" дебютирует в Великом Новгороде

© iStock.com / NataliaNaberezhnaiaВид на Кремль в Великом Новгороде
Вид на Кремль в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© iStock.com / NataliaNaberezhnaia
Вид на Кремль в Великом Новгороде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 мар — РИА Новости. Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" для начинающих кинематографистов впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ и правительства региона. Он призван стать единым пространством для демонстрации новейшего российского кино, обмена опытом. Благодаря расположению Великого Новгорода между двух столиц должен привлечь режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга.
"Российский фестиваль молодого кино "Новое движение" впервые пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня 2024 года. Подать заявку на участие в основном конкурсе смогут те кинематографисты, у кого это первый, второй или третий художественный полнометражный фильм", — говорится в сообщении.
По словам губернатора Андрея Никитина, у Великого Новгорода большой опыт в проведении крупных культурных мероприятий: в 2023 году успешно прошел I Международный юношеский конкурс пианистов имени С. В. Рахманинова, ежегодно устраивается театральный фестиваль имени Ф. М. Достоевского.
© Правительство Новгородской областиФестиваль молодого кино "Новое движение" пройдет в Великом Новгороде
Фестиваль молодого кино Новое движение пройдет в Великом Новгороде
© Правительство Новгородской области
Фестиваль молодого кино "Новое движение" пройдет в Великом Новгороде
«
"Великий Новгород – это, прежде всего, город молодежи. Мы развиваем наш университет и систему профессионального образования так, чтобы здесь было удобно, интересно и престижно учиться молодым людям со всей страны. Уверен, что фестиваль молодого кино "Новое движение" займет достойное место в событийной линейке культурных мероприятий нашей страны и станет ежегодным ярчайшим событием для молодых талантов со всей России", - рассказал Никитин.
Отмечается, что генеральными продюсерами смотра являются актер, режиссер и продюсер Артем Михалков, а также продюсер Максим Королев. Программный директор - кинокритик Вадим Рутковский, также являющийся одним из отборщиков Московского международного кинофестиваля.
«
"У нас в стране уже есть несколько фестивалей дебютного кино. Но мы как раз решили уйти от этого понятия. Мы хотим показывать молодое кино, не привязанное к именам или к статусам "дебютант". Мы делаем акцент на самих фильмах, в которых есть что-то интересное, свежеидейное, неожиданное", - отметил Михалков.
"Мы очень хотим поддержать молодых режиссеров, которые все еще пребывают в поиске себя, своего режиссерского "я". Хотим дать им платформу для экспериментов", - рассказал Королев.
На участие в конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2023 года. Их хронометраж должен быть более 60 минут. Заявки принимаются до 25 апреля.
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