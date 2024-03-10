https://ria.ru/20240310/vybory-1932157985.html

В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России

В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024

В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России

Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T16:26

2024-03-10T16:26

2024-03-10T17:00

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УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости. "Наш избирательный участок номер 8176, (он работает – ред.) на две страны - это Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. Выборы в Буркина-Фасо проводятся, так как здесь проживает определенное количество российских граждан... соответственно, организовано выездное досрочное голосование", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо Табулов Артур К 11.00 (14.00 мск.) на участке проголосовало несколько десятков граждан России. В здание посольства пришли как постоянно проживающие здесь граждане, так и те, кто прибыли в Буркина-Фасо по работе. "Для меня важно голосовать, потому что это мой гражданский долг. Я считаю, что мой голос является важным, чтобы Россия знала, что у нее есть дети, дочери и сыновья, которые живут за пределами России, но, тем не менее, они принимают активное участие во всех важных мероприятиях", - сообщила РИА Новости почетный генеральный консул России в Буркина-Фасо Анна Рачина (Кулибали). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в столице Буркина-Фасо Уагадугу 28 декабря после 31-летнего перерыва.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

леонид слуцкий (политик), россия, буркина-фасо, санкт-петербург, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф