https://ria.ru/20240310/vybory-1932157985.html
В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России
В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России - РИА Новости, 10.03.2024
В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2024
2024-03-10T16:26
2024-03-10T16:26
2024-03-10T17:00
выборы президента россии — 2024
леонид слуцкий (политик)
россия
буркина-фасо
санкт-петербург
владимир путин
николай харитонов
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932165887_4:0:2528:1420_1920x0_80_0_0_171b27ab59ba9ab8b34c194e8b48a326.jpg
УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости. "Наш избирательный участок номер 8176, (он работает – ред.) на две страны - это Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. Выборы в Буркина-Фасо проводятся, так как здесь проживает определенное количество российских граждан... соответственно, организовано выездное досрочное голосование", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо Табулов Артур К 11.00 (14.00 мск.) на участке проголосовало несколько десятков граждан России. В здание посольства пришли как постоянно проживающие здесь граждане, так и те, кто прибыли в Буркина-Фасо по работе. "Для меня важно голосовать, потому что это мой гражданский долг. Я считаю, что мой голос является важным, чтобы Россия знала, что у нее есть дети, дочери и сыновья, которые живут за пределами России, но, тем не менее, они принимают активное участие во всех важных мероприятиях", - сообщила РИА Новости почетный генеральный консул России в Буркина-Фасо Анна Рачина (Кулибали). Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в столице Буркина-Фасо Уагадугу 28 декабря после 31-летнего перерыва.
https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html
https://ria.ru/20240309/moshenniki-1931971175.html
россия
буркина-фасо
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932165887_533:0:2426:1420_1920x0_80_0_0_e00a822348067843acdb6de535ea9395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий (политик), россия, буркина-фасо, санкт-петербург, владимир путин, николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Леонид Слуцкий (политик), Россия, Буркина-Фасо, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
В Буркина-Фасо проходит досрочное голосование на выборах президента России
Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ началось в Буркина-Фасо
УАГАДУГУ, 10 мар - РИА Новости. Досрочное голосование на выборах президента России началось в воскресенье в Буркина-Фасо, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Наш избирательный участок номер 8176, (он работает – ред.) на две страны - это Кот-д'Ивуар и Буркина-Фасо. Выборы в Буркина-Фасо проводятся, так как здесь проживает определенное количество российских граждан... соответственно, организовано выездное досрочное голосование", - сказал заведующий консульским отделом посольства РФ в Кот-д'Ивуаре и Буркина-Фасо Табулов Артур
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
К 11.00 (14.00 мск.) на участке проголосовало несколько десятков граждан России. В здание посольства пришли как постоянно проживающие здесь граждане, так и те, кто прибыли в Буркина-Фасо по работе.
"Для меня важно голосовать, потому что это мой гражданский долг. Я считаю, что мой голос является важным, чтобы Россия знала, что у нее есть дети, дочери и сыновья, которые живут за пределами России, но, тем не менее, они принимают активное участие во всех важных мероприятиях", - сообщила РИА Новости почетный генеральный консул России в Буркина-Фасо Анна Рачина (Кулибали).
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Президент России Владимир Путин 28 июля 2023 года на пленарном заседании второго саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
анонсировал возобновление деятельности посольств в Экваториальной Гвинее
и Буркина-Фасо после тридцатилетнего перерыва, а уже 31 июля председатель правительства РФ Михаил Мишустин
подписал соответствующие распоряжения. Россия возобновила работу посольства в столице Буркина-Фасо Уагадугу
28 декабря после 31-летнего перерыва.
Россиян перед выборами предупредили о фейковых сайтах с опросами