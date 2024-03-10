https://ria.ru/20240310/vybory-1932132819.html

Более трех миллионов россиян воспользовались "Мобильным избирателем"

Более трех миллионов россиян воспользовались "Мобильным избирателем" - РИА Новости, 10.03.2024

Более трех миллионов россиян воспользовались "Мобильным избирателем"

Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги", чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T12:48

2024-03-10T12:48

2024-03-10T14:43

выборы президента россии — 2024

политика

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом "Мобильный избиратель" на портале "Госуслуги", чтобы проголосовать на президентских выборах не по адресу прописки, сообщили в Минцифры. "Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на "Госуслугах". Сервисом "Мобильный избиратель" на портале воспользовались уже более трех миллионов человек", — отметили в ведомстве. Избиратели чаще всего выбирали участки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском и Красноярском краях, Ленинградской и Самарской областях, Татарстане, а также Иркутской и Свердловской областях. Заявления принимаются до 23:59 мск 11 марта. Также россияне могут проголосовать онлайн с помощью платформы для дистанционного электронного голосования. Срок приема заявлений тот же. Помимо этого, москвичи могут проголосовать на региональном портале, подавать заявление им не нужно. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240304/vybory-1924317915.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф, цик рф