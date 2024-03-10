https://ria.ru/20240310/ramadan-1932199231.html

Кадыров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

Кадыров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан - РИА Новости, 10.03.2024

Кадыров поздравил мусульман с началом месяца Рамадан

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман республики и всей России с наступлением священного месяца Рамадан в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T22:54

2024-03-10T22:54

2024-03-10T23:18

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ГРОЗНЫЙ, 10 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман республики и всей России с наступлением священного месяца Рамадан в Telegram-канале."Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан! Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны! Да укрепит нас Всевышний Аллах на Его пути!" — написал Кадыров.Глава региона назвал этот месяц прекрасным временем, чтобы всецело посвятить себя поклонению Аллаху. Он напомнил о важности милосердия, сострадания, терпения. "В течение всего Рамадана верующие учатся контролировать свои желания, укрепляют духовные качества. Этот месяц предоставляет всем нам прекрасную возможность преобразиться, стать лучше, увеличить свои благие дела и избавиться от всего скверного", — написал он.Священный месяц Рамадан является одним из самых почитаемых у мусульман, когда предписан строгий пост. Это девятый месяц мусульманского лунного календаря. Мусульмане веруют, что первые стихи Корана (священная книга мусульман) были открыты пророку Мухаммеду в месяц Рамадан, когда он находился в духовном уединении в пещере Хира в окрестностях Мекки (ныне священный город в Саудовской Аравии). Рамадан является частью лунного календаря, и началом его считается появление Луны. Лунный календарь на 11 дней короче Григорианского, поэтому каждый год Рамадан начинается на 11 дней раньше, чем в предыдущем году.В одних мусульманских странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, а в других — непосредственным наблюдением за Луной или свидетельствами авторитетных мусульманских богословов. Ислам допускает обе возможности, в связи с чем дата начала религиозного праздника в разных странах может отличаться.

https://ria.ru/20240310/ramadan-1928267663.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луна, мекка, рамзан кадыров, религиозные праздники