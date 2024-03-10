https://ria.ru/20240310/ekspert-1932166332.html

Эксперт: участие приднестровцев в выборах президента России было бы победой

Эксперт: участие приднестровцев в выборах президента России было бы победой - РИА Новости, 10.03.2024

Эксперт: участие приднестровцев в выборах президента России было бы победой

Возможное участие российских граждан, проживающих в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, в голосовании на выборах президента РФ, если оно будет... РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T17:27

2024-03-10T17:27

2024-03-10T17:36

молдавия

россия

кишинев

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

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ТИРАСПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости. Возможное участие российских граждан, проживающих в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, в голосовании на выборах президента РФ, если оно будет организовано, стало бы важной моральной победой, считает директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников. Ранее Россия обратилась к Молдавии с просьбой открыть избирательные участки для голосования на выборах президента РФ, которые должны пройти 15-17 марта. Однако пока планируется, что будет открыт только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе. Предыдущие выборы президента России прошли в марте 2018 года, тогда в Молдавии открыли 27 избирательных участков, при этом только три из них - на подконтрольной властям Молдавии территории, а еще 24 - на территории Приднестровья (там живут более 200 тысяч российских граждан). "Возможность отдать свой голос на выборах и тем самым вновь ощутить себя частью великой страны - это для приднестровцев будет важной моральной победой, пониманием того, что Россия не забывает о своих согражданах, проживающих на Днестре", - заявил Шорников в беседе с РИА Новости. Он пояснил, что в наше время есть достаточно возможностей, в том числе с помощью цифровых технологий, чтобы найти способ для фиксации голоса каждого гражданина. "Как известно, официальный Кишинев сделал все от него зависящее для того, чтобы не допустить голосования российских граждан в нашем регионе, потому что каждые такие выборы становятся демонстрацией геополитического выбора народа - и не только приднестровцев", - отметил собеседник агентства. "В Приднестровье день голосования всегда превращался в праздник, который по праву стоило бы назвать "Днем народного единства"", - подчеркнул Шорников. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240306/pridnestrove-1931453893.html

https://ria.ru/20240302/mirotvortsy-1930681315.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, россия, кишинев, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф