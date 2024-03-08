https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html

"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 08.03.2024

"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T11:48

2024-03-08T11:48

2024-03-08T16:16

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

флориан филиппо

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929923904_0:344:3027:2047_1920x0_80_0_0_6d34bec9b5c481ca68e4cbfc28a666ab.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии враждебно настроенной по отношению к России Урсулы фон дер Ляйен могут привести к глобальному военному столкновению, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Если кто-то не понимает, что перед нами складывается военная ситуация мирового масштаба, тот слеп!" — возмутился он.По этой причине он призвал французов не допустить глобальной катастрофы и не сражаться за интересы Украины, Североатлантического альянса и крупных западных инвестиционных компаний."Поэтому каждый француз должен сопротивляться, каждая мать должна отказаться от того, чтобы ее сын пошел умирать за Киев, НАТО и BlackRock (инвестиционная компания. — Прим. ред.)! Мы должны бороться за выход из ЕС и НАТО и отставку Макрона!" — резюмировал политик.В четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь сказал, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html

https://ria.ru/20240308/korporatsii-1931877714.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, нато, еврокомиссия