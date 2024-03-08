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"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 08.03.2024
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11:48 08.03.2024 (обновлено: 16:16 08.03.2024)
https://ria.ru/20240308/makron-1931885263.html
"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине
"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине - РИА Новости, 08.03.2024
"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание... РИА Новости, 08.03.2024
2024-03-08T11:48
2024-03-08T16:16
в мире
украина
франция
россия
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
нато
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии враждебно настроенной по отношению к России Урсулы фон дер Ляйен могут привести к глобальному военному столкновению, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Если кто-то не понимает, что перед нами складывается военная ситуация мирового масштаба, тот слеп!" — возмутился он.По этой причине он призвал французов не допустить глобальной катастрофы и не сражаться за интересы Украины, Североатлантического альянса и крупных западных инвестиционных компаний."Поэтому каждый француз должен сопротивляться, каждая мать должна отказаться от того, чтобы ее сын пошел умирать за Киев, НАТО и BlackRock (инвестиционная компания. — Прим. ред.)! Мы должны бороться за выход из ЕС и НАТО и отставку Макрона!" — резюмировал политик.В четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь сказал, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240308/nuland-1931870621.html
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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, НАТО, Еврокомиссия
"За Киев": во Франции испугались катастрофы после слов Макрона об Украине

Филиппо: слова Макрона об отсутствии лимитов на Украине приведут к мировой войне

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины, а также выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии враждебно настроенной по отношению к России Урсулы фон дер Ляйен могут привести к глобальному военному столкновению, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Если кто-то не понимает, что перед нами складывается военная ситуация мирового масштаба, тот слеп!" — возмутился он.
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По этой причине он призвал французов не допустить глобальной катастрофы и не сражаться за интересы Украины, Североатлантического альянса и крупных западных инвестиционных компаний.
"Поэтому каждый француз должен сопротивляться, каждая мать должна отказаться от того, чтобы ее сын пошел умирать за Киев, НАТО и BlackRock (инвестиционная компания. — Прим. ред.)! Мы должны бороться за выход из ЕС и НАТО и отставку Макрона!" — резюмировал политик.
В четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.
В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь сказал, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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