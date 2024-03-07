https://ria.ru/20240307/vystavka-1931676454.html

Кириенко сообщил, чему посвятят три дополнительных месяца выставки "Россия"

Кириенко сообщил, чему посвятят три дополнительных месяца выставки "Россия" - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко сообщил, чему посвятят три дополнительных месяца выставки "Россия"

Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:23

2024-03-07T12:23

2024-03-07T12:23

выставка-форум "россия"

россия

москва

сергей кириенко

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Три дополнительных месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в Москве будут посвящены будущему, детям и молодежи, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Вы знаете, наверное, что президент принял решение продлить выставку "Россия" на три месяца… Эти три месяца будут посвящены будущему, детям, молодежи. Поэтому все проекты, которые развернули здесь на фестивале перемещаются дальше на выставку "Россия", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодёжи. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, москва, сергей кириенко, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024