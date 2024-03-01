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Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
12:07 01.03.2024 (обновлено: 12:45 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/rossiya-1930416095.html
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.03.2024
Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:07
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фото
выставка-форум "россия"
вднх
москва
выставка-форум "россия"
ахмед авад бен мубарак
белгородская область
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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.
москва
белгородская область
йемен
РИА Новости
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60
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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фото, фото, вднх, москва, выставка-форум "россия", ахмед авад бен мубарак, белгородская область, йемен, сколковский институт науки и технологий
Фото, Выставка-форум "Россия", ВДНХ, Москва, Выставка-форум "Россия", Ахмед Авад бен Мубарак, Белгородская область, Йемен, Сколковский институт науки и технологий

Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

Выступление Театра танца и костюма Эдегей

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
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Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

Открытый разговор о важном Есть такая профессия - Родину защищать

Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".

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На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

Торжественное открытие Дня детской цифровой безопасности

На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.

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Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

Премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак на Международной выставке-форуме Россия

Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.

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5 из 15
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Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

Свадьба в традициях Белгородской области, представленная театральным коллективом

Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.

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6 из 15
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Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

Разговоры о важном с Яной Чуриковой, павильон №34 Российский космос: создавая будущее

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
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Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

Вручение просветительской награды Знание.Премия

Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
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В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

Солисты балета Большого театра Ани Туразашвили и Александр Волчков

В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Олег Артемьев на презентации Международного фестиваля кино о космосе Циолковский

На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Посетитель в капсуле с роботом

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

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В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

Демонстрация коллекции одежды тамбовского дизайнера

В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия

Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

Специальный показ фильма Русский реактор и встреча с автором Александром Залдастановым

Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

Павильон №46 Энергия жизни

В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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