Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"

Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Театр танца и костюма "Эдегей" выступил на торжественной церемонии закрытия Дня предпринимательства.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Лауреатам премии общества "Знание" торжественно вручили награды. Больше всего заявок на соискание премии получили в номинациях, приуроченных к Году педагога и наставника.
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
Курсанты учебных заведений Минобороны России стали участниками открытого разговора о важном "Есть такая профессия — Родину защищать".
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
На Дне детской цифровой безопасности обсудили актуальные киберугрозы и методы защиты детей в онлайн-среде.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Высокопоставленным иностранным гостем выставки стал премьер-министр, глава МИД Йемена Ахмед Авад бен Мубарак.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Театральный коллектив познакомил посетителей со свадебными традициями Белгородской области.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Телеведущая Яна Чурикова рассказала о традициях международных фестивалей в истории России, дружбе народов и культурном обмене.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
Лауреаты премии общества "Знание" в номинации "За общий вклад в Просвещение" — заведующий лабораторией компьютерного дизайна материалов Сколтеха Артем Оганов и профессор РАН, военный корреспондент Адриан Боке.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
В этом году на премию поступило более 18 тысяч заявок из 89 регионов России и 34 зарубежных стран. "Знание.Премия" помогает популяризировать научные знания и достижения отечественных ученых.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке прошла презентация Международного фестиваля кино о космосе "Циолковский". В этот раз он будет посвящен 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
В программе Дня предпринимательства включили демонстрацию коллекций одежды, керамики, аксессуаров и предметов искусства мастеров из разных регионов.
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Рэпер ST исполнил песню "Дай ему сил" и поблагодарил защитников Отечества на церемонии премии общества "Знание".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
Гости выставки смогли посетить специальный показ фильма "Русский реактор" и встретиться с его автором — Александром Хирургом Залдастановым, президентом российского мотоклуба "Ночные волки".
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.
В павильоне "Энергия жизни" посетители могут увидеть иммерсивное шоу, которое показывает эволюцию развития отечественной энергетики.