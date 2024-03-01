https://ria.ru/20240301/rossiya-1930416095.html

Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"

Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия" - РИА Новости, 01.03.2024

Залог будущего: самые яркие события недели на выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:07

2024-03-01T12:07

2024-03-01T12:45

фото

выставка-форум "россия"

вднх

москва

выставка-форум "россия"

ахмед авад бен мубарак

белгородская область

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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в самом разгаре. Чем удивляли посетителей на этой неделе — в фотоленте Ria.ru.

москва

белгородская область

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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