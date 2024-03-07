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Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи - РИА Новости, 07.03.2024
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12:40 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/vfm-1931682524.html
Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи
Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи - РИА Новости, 07.03.2024
Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи
Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи - это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:40
2024-03-07T12:40
россия
чебурашка
сергей кириенко
всемирный фестиваль молодежи — 2024
происшествия
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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи - это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Кирилл Волков
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россия, чебурашка, сергей кириенко, всемирный фестиваль молодежи — 2024, происшествия
Россия, Чебурашка, Сергей Кириенко, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Происшествия
Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи

Кириенко назвал кражу Чебурашек единственным повторявшимся правонарушением ВФМ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСкульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости
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Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи
Читать ria.ru в
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи - это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

Участница из КНР на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

 Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
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8 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
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11 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

Артисты выступают на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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13 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

Зрители на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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16 из 16

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 16

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 16

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 16

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 16

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
6 из 16

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
15 из 16

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
 
РоссияЧебурашкаСергей КириенкоВсемирный фестиваль молодежи — 2024Происшествия
 
 
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