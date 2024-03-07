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Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи

Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на фестивале молодежи

Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи - это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:40

2024-03-07T12:40

2024-03-07T12:40

россия

чебурашка

сергей кириенко

всемирный фестиваль молодежи — 2024

происшествия

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Единственное правонарушение, которое повторялось на Всемирном фестивале молодежи - это кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Единственное правонарушение, которое у нас повторялось, это воровство Чебурашек. Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, чебурашка, сергей кириенко, всемирный фестиваль молодежи — 2024, происшествия