https://ria.ru/20240307/ramadan-1931801503.html

ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО

ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО - РИА Новости, 07.03.2024

ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в период мусульманского поста в разы увеличит число духовно-гуманитарных миссий в зоне СВО и поддержит семьи... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T20:00

2024-03-07T20:00

2024-03-07T20:00

религия

россия

москва

рушан аббясов

ильдар аляутдинов

религия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в период мусульманского поста в разы увеличит число духовно-гуманитарных миссий в зоне СВО и поддержит семьи военнослужащих, сообщили в четверг представители ДУМ РФ."ДУМ РФ продолжит ту помощь, которую регулярно оказываем нашим военнослужащим. В Рамадан поддержка усилится, потому как это месяц щедрости и милосердия. Навещать военнослужащих в госпиталях, собирать и отправлять гуманитарку, выезжать с духовно-гуманитарными миссиями на передовую – одна из приоритетных задач нашего духовного управления", - рассказал зампред ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он также отметил, что продолжится совместная работа с подмосковным филиалом "Защитники Отечества" в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. "Мы уже реализовали ряд успешных проектов. Работа в этом направлении продолжится", - добавил Аббясов.По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в период поста мусульмане также окажут посильную помощь семьям военнослужащих. "Мы посетим семьи наших ребят, которые находятся на передовой, передадим им необходимое. В месяц поста особенно важно уделить внимание тем, чьи сыны и дочери находятся на передовой. Не оставим их без нашей помощи", - сказал Аляутдинов.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.

https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, рушан аббясов, ильдар аляутдинов, религия