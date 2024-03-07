https://ria.ru/20240307/ramadan-1931801503.html
ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО
ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО - РИА Новости, 07.03.2024
ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в период мусульманского поста в разы увеличит число духовно-гуманитарных миссий в зоне СВО и поддержит семьи... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T20:00
2024-03-07T20:00
2024-03-07T20:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в период мусульманского поста в разы увеличит число духовно-гуманитарных миссий в зоне СВО и поддержит семьи военнослужащих, сообщили в четверг представители ДУМ РФ."ДУМ РФ продолжит ту помощь, которую регулярно оказываем нашим военнослужащим. В Рамадан поддержка усилится, потому как это месяц щедрости и милосердия. Навещать военнослужащих в госпиталях, собирать и отправлять гуманитарку, выезжать с духовно-гуманитарными миссиями на передовую – одна из приоритетных задач нашего духовного управления", - рассказал зампред ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он также отметил, что продолжится совместная работа с подмосковным филиалом "Защитники Отечества" в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. "Мы уже реализовали ряд успешных проектов. Работа в этом направлении продолжится", - добавил Аббясов.По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, в период поста мусульмане также окажут посильную помощь семьям военнослужащих. "Мы посетим семьи наших ребят, которые находятся на передовой, передадим им необходимое. В месяц поста особенно важно уделить внимание тем, чьи сыны и дочери находятся на передовой. Не оставим их без нашей помощи", - сказал Аляутдинов.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, рушан аббясов, ильдар аляутдинов, религия
Религия, Россия, Москва, Рушан Аббясов, Ильдар Аляутдинов, Религия
ДУМ России в Рамадан усилит помощь семьям бойцов СВО
ДУМ России в период поста в разы увеличит поддержку семей военнослужащих
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в период мусульманского поста в разы увеличит число духовно-гуманитарных миссий в зоне СВО и поддержит семьи военнослужащих, сообщили в четверг представители ДУМ РФ.
"ДУМ РФ продолжит ту помощь, которую регулярно оказываем нашим военнослужащим. В Рамадан поддержка усилится, потому как это месяц щедрости и милосердия. Навещать военнослужащих в госпиталях, собирать и отправлять гуманитарку, выезжать с духовно-гуманитарными миссиями на передовую – одна из приоритетных задач нашего духовного управления", - рассказал зампред ДУМ РФ муфтий Рушан Аббясов
во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он также отметил, что продолжится совместная работа с подмосковным филиалом "Защитники Отечества" в рамках действующего соглашения о сотрудничестве. "Мы уже реализовали ряд успешных проектов. Работа в этом направлении продолжится", - добавил Аббясов.
По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова
, в период поста мусульмане также окажут посильную помощь семьям военнослужащих. "Мы посетим семьи наших ребят, которые находятся на передовой, передадим им необходимое. В месяц поста особенно важно уделить внимание тем, чьи сыны и дочери находятся на передовой. Не оставим их без нашей помощи", - сказал Аляутдинов.
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
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