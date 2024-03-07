https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html
Муфтий рассказал, почему с каждым годом все легче соблюдать пост Рамадана
Муфтий рассказал, почему с каждым годом все легче соблюдать пост Рамадана - РИА Новости, 07.03.2024
Муфтий рассказал, почему с каждым годом все легче соблюдать пост Рамадана
Российским мусульманам с каждым годом становится все легче соблюдать пост в Рамадан, потому что время его наступления приближается к зиме, и световой день, на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:59
2024-03-07T17:59
2024-03-07T17:59
религия
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рушан аббясов
религия
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российским мусульманам с каждым годом становится все легче соблюдать пост в Рамадан, потому что время его наступления приближается к зиме, и световой день, на протяжении которого каноны воспрещают прием пищи, становится короче, сказал зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Рушан Аббясов.Рамадан — девятый месяц календаря хиджры, или лунного календаря, который мусульмане используют для определения дат праздников, в этом календаре 354 дня. Соответственно, Рамадан приходит на 10-11 дней раньше в каждом последующем году по григорианскому календарю."Пост в этом году продлится 30 дней. С каждым годом для мусульман России пост соблюдать становится все легче, так как световой день становится короче: мы приближаемся к зиме. Конечно, и в летний период, по милости Всевышнего, мы достойно соблюдаем пост, но, конечно, в зимний период будет полегче", – рассказал Аббясов в четверг во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
https://ria.ru/20240306/ramadan-1928267663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, рушан аббясов, религия
Религия, Россия, Рушан Аббясов, Религия
Муфтий рассказал, почему с каждым годом все легче соблюдать пост Рамадана
Муфтий Аббясов: время поста в Рамадан приближается к зиме, и его легче соблюдать
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российским мусульманам с каждым годом становится все легче соблюдать пост в Рамадан, потому что время его наступления приближается к зиме, и световой день, на протяжении которого каноны воспрещают прием пищи, становится короче, сказал зампредседателя Духовного управления мусульман РФ муфтий Рушан Аббясов.
Рамадан — девятый месяц календаря хиджры, или лунного календаря, который мусульмане используют для определения дат праздников, в этом календаре 354 дня. Соответственно, Рамадан приходит на 10-11 дней раньше в каждом последующем году по григорианскому календарю.
"Пост в этом году продлится 30 дней. С каждым годом для мусульман России пост соблюдать становится все легче, так как световой день становится короче: мы приближаемся к зиме. Конечно, и в летний период, по милости Всевышнего, мы достойно соблюдаем пост, но, конечно, в зимний период будет полегче", – рассказал Аббясов в четверг во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по решению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
Месяц Рамадан в 2024 году: даты и традиции