СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке
Hürriyet: ВС Турции могут провести крупную военную операцию на севере Ирака
© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные. Архивное фото
АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет Hürriyet.
"Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани", — отметил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
По данным издания, Анкара рассчитывает "закрыть" от террористов все 378 километров границы с Ираком.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна планирует летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Анкара проводит воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.