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СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке - РИА Новости, 07.03.2024
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08:45 07.03.2024 (обновлено: 09:43 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке - РИА Новости, 07.03.2024
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке
ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК),... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:45
2024-03-07T09:43
в мире
ирак
турция
рабочая партия курдистана
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет Hürriyet."Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани", — отметил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным издания, Анкара рассчитывает "закрыть" от террористов все 378 километров границы с Ираком.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна планирует летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.
https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html
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в мире, ирак, турция, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган
В мире, Ирак, Турция, Рабочая партия Курдистана, Реджеп Тайип Эрдоган
СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке

Hürriyet: ВС Турции могут провести крупную военную операцию на севере Ирака

© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные
Турецкие военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные. Архивное фото
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АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет Hürriyet.
"Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани", — отметил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
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По данным издания, Анкара рассчитывает "закрыть" от террористов все 378 километров границы с Ираком.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна планирует летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.

Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015-м. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых Анкара проводит воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула стало предметом разногласий между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает их размещение необходимостью борьбы с РПК.

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