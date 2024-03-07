https://ria.ru/20240307/operatsiya-1931630416.html

СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке

СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке - РИА Новости, 07.03.2024

СМИ: Турция планирует провести крупную наземную военную операцию в Ираке

ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК),... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:45

2024-03-07T08:45

2024-03-07T09:43

в мире

ирак

турция

рабочая партия курдистана

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 7 мар — РИА Новости. ВС Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), пишет Hürriyet."Прежде всего в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани", — отметил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. По данным издания, Анкара рассчитывает "закрыть" от террористов все 378 километров границы с Ираком.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что страна планирует летом "решить вопрос с безопасностью границы" с Ираком. По его словам, турецкая сторона также стремится создать коридор безопасности глубиной 30-40 километров в Сирии.

https://ria.ru/20231215/turtsiya-1915953769.html

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

ирак

турция

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в мире, ирак, турция, рабочая партия курдистана, реджеп тайип эрдоган