"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
AT: НАТО угрожает пойти на отчаянный шаг и ввести войска из-за краха ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times.
НАТО считает, что должна играть жестко и выглядеть так, будто способна выиграть войну, хотя все знают, что у альянса нет ни войск, ни военной техники и боеприпасов, чтобы сделать это, поясняет автор статьи.
В публикации отмечается, что сейчас президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке сухопутных войск, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии.
"Ближайшие месяцы станут решающими", — резюмируется в статье.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
В конце февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существует восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.