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"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 07.03.2024 (обновлено: 19:06 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2024
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ
Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:16
2024-03-07T19:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
белоруссия
эммануэль макрон
йенс столтенберг
сергей шойгу
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times."В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения. В этой ситуации мужчины и женщины с натовской и украинской стороны рассматривают отчаянные меры", — говорится в материале.НАТО считает, что должна играть жестко и выглядеть так, будто способна выиграть войну, хотя все знают, что у альянса нет ни войск, ни военной техники и боеприпасов, чтобы сделать это, поясняет автор статьи.В публикации отмечается, что сейчас президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке сухопутных войск, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии."Ближайшие месяцы станут решающими", — резюмируется в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.В конце февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существует восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html
https://ria.ru/20240307/ukraina-1931615531.html
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в мире, украина, франция, белоруссия, эммануэль макрон, йенс столтенберг, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Белоруссия, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ

AT: НАТО угрожает пойти на отчаянный шаг и ввести войска из-за краха ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times.
"В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения. В этой ситуации мужчины и женщины с натовской и украинской стороны рассматривают отчаянные меры", — говорится в материале.
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НАТО считает, что должна играть жестко и выглядеть так, будто способна выиграть войну, хотя все знают, что у альянса нет ни войск, ни военной техники и боеприпасов, чтобы сделать это, поясняет автор статьи.
В публикации отмечается, что сейчас президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке сухопутных войск, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии.
"Ближайшие месяцы станут решающими", — резюмируется в статье.
В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.
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В конце февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существует восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияБелоруссияЭммануэль МакронЙенс СтолтенбергСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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