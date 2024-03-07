https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ - РИА Новости, 07.03.2024

"Ближайшие месяцы". НАТО готова на отчаянный шаг из-за краха ВСУ, пишут СМИ

Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:16

2024-03-07T16:16

2024-03-07T19:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

белоруссия

эммануэль макрон

йенс столтенберг

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Североатлантический альянс готов пойти на угрозу новой эскалации из-за провалов украинских войск на передовой, пишет Asia Times."В конфликте на Украине не только произошел перелом, вызванный провалом летнего наступления ВСУ, но и приближается момент их поражения. В этой ситуации мужчины и женщины с натовской и украинской стороны рассматривают отчаянные меры", — говорится в материале.НАТО считает, что должна играть жестко и выглядеть так, будто способна выиграть войну, хотя все знают, что у альянса нет ни войск, ни военной техники и боеприпасов, чтобы сделать это, поясняет автор статьи.В публикации отмечается, что сейчас президент Франции Эммануэль Макрон говорит об отправке сухопутных войск, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает разместить контингент военного блока на границе Украины и Белоруссии."Ближайшие месяцы станут решающими", — резюмируется в статье.В начале февраля министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что потери Украины в январе превысили 23 тысячи человек. Он констатировал, что Киев бросает в бой оставшиеся резервы и спешно проводит принудительную мобилизацию, чтобы не допустить обрушения обороны. Российские подразделения при этом продвигаются вперед и расширяют зоны контроля.В конце февраля Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.Кроме того, он сообщил, что члены ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию для поставок Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Президент напомнил, что уже существует восемь европейских коалиций для упрощения поставок Киеву вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.Как заявлял РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240307/avdeevka-1931747624.html

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931615531.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

украина

франция

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, белоруссия, эммануэль макрон, йенс столтенберг, сергей шойгу, вооруженные силы украины, нато