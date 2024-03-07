https://ria.ru/20240307/nablyudateli-1931673170.html

Некоторые участники ВФМ станут наблюдателями на выборах, заявил Кириенко

Некоторые участники ВФМ станут наблюдателями на выборах, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.03.2024

Некоторые участники ВФМ станут наблюдателями на выборах, заявил Кириенко

Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:17

2024-03-07T12:17

2024-03-07T12:17

выборы президента россии — 2024

россия

сергей кириенко

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар – РИА Новости. Многие иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что сейчас более 2 тысяч иностранных участников фестиваля поедут в разные регионы России. "Люди сами выбирали, куда они хотят поехать. У меня большое уважение вызвало, что довольно значимое количество участников, иностранных гостей захотели поехать в освобожденные российские регионы - на Донбасс, в Донецк, в Луганск, в Херсон, в Запорожье", - рассказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи."Многие из них, зная, что у нас проходят выборы, заявили, что хотели бы поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах. У них будет такая возможность", - сказал Кириенко.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей кириенко, общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024