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"Все серьезно". Россияне столкнулись с новой угрозой - РИА Новости, 07.03.2024
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08:00 07.03.2024 (обновлено: 08:02 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/moloko-1931555121.html
"Все серьезно". Россияне столкнулись с новой угрозой
"Все серьезно". Россияне столкнулись с новой угрозой - РИА Новости, 07.03.2024
"Все серьезно". Россияне столкнулись с новой угрозой
Инцидентов с некачественной молочной продукцией все больше. Желая сэкономить, поставщики отправляют на продажу много фальсификата. В результате некоторые... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:00
2024-03-07T08:02
санкт-петербург
оренбургская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
молоко
производство
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Инцидентов с некачественной молочной продукцией все больше. Желая сэкономить, поставщики отправляют на продажу много фальсификата. В результате некоторые потребители, в том числе дети, попадают на больничную койку. Как организована преступная схема — разбиралось РИА Новости.Склад в многоквартирном домеНа днях в центре скандала оказалась фирма из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области. По сведениям СМИ, у контрольно-надзорных органов и родителей к ней давно были претензии.Изучив данные федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов "Меркурий", Россельхознадзор выявил множество нарушений.Как выяснилось, с января фирма получила 136 партий готовой молочной продукции. Товар должен был идти напрямую в детские сады, но почему-то возникло промежуточное звено. Этот склад не значился в ветеринарных сопроводительных документах, не соблюдал санитарные нормы, что противоречит правилам Минсельхоза.И это лишь верхушка айсберга. Одним из поставщиков питерской компании было некое предприятие, которое закупалось на заводе. Оно якобы привезло на площадку 21 партию — почти 33 тонны.По указанному адресу обнаружили многоквартирный жилой дом. Разумеется, никаких продуктов там не было. Склад признали фантомным."Проведен профилактический визит в отношении компании &lt;…&gt;. Разъяснены требования законодательства, предъявляемые к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции", — сообщили в ведомстве.""Ищут новые пути"Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов уверен: фантомные склады используют для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию.&quot;Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады, — объясняет эксперт. — Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след). На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман. Иногда же некачественную продукцию выпускает сам завод&quot;.Ранее мошенники делали упор на розничную торговлю: поставляли плохую молочку в магазины и автоматы с напитками, продолжает собеседник РИА Новости. Однако с вводом жесткого электронного мониторинга и обязательной маркировки это стало слишком опасно.С 2023-го Минпромторг совместно с "Честным знаком" встраивают в кассы новые инструменты для проверок. Если продукт находится в обороте незаконно — пробить его не смогут."В настоящее время есть 33 индикатора риска по девяти группам товаров, подлежащих обязательной маркировке. Механизм позволяет территориальным органам оценивать риски ущерба для потребителей, а также инициировать проверки потенциальных нарушителей, не мешая добросовестному бизнесу", — подтвердили в Роспотребнадзоре."Именно поэтому преступники ищут новые пути: в госучреждениях контроль качества налажен куда хуже", — отмечает Павлов.Грозит смертьюПо мнению специалистов, самое печальное то, что под удар попадают наиболее уязвимые категории населения. Если обычный покупатель может изучить упаковку или выбрать марку, то пациент клиники или ребенок в садике, как правило, ест то, что в тарелке.А молочка входит в категорию опасных продуктов. В поддельное молоко подмешивают мел, соду, известь, борную или салициловую кислоту, гипс, сообщал Россельхознадзор со ссылкой на исследование подведомственного Федерального центра охраны здоровья животных.К тому же продукция порой хранится в ненадлежащих условиях, что значительно повышает риски.&quot;Туда попадают бактерии. Это грозит серьезным отравлением, инфекциями. Например, сальмонеллезом. Бывают даже летальные исходы&quot;, — указывает в беседе с РИА Новости гастроэнтеролог Наталья Чернусь.Так, в 2023-м Роспотребнадзор приостановил деятельность Новотроицкого молокозавода: его йогуртом отравились 36 детсадовцев. Многих госпитализировали.В 2020-м в общеобразовательной школе села Карлук Иркутской области у 12 детей выявили острую кишечную инфекцию. Причина — молоко, которое пили накануне.Ужесточить мерыЧтобы пресечь фальсификации и нелегальные поставки, необходимо серьезно ужесточить законодательство, считают эксперты организации по защите прав потребителей."У надзорных органов до сих пор связаны руки из-за мораториев на проверки. Даже если фиксируют нарушение, сложно перекрыть преступникам кислород. Они просто откроют еще несколько фантомных складов. Необходимо снять ограничение для всей пищевой продукции", — подчеркивает Олег Павлов.Также он советует активно вести реестр фальсификации продукции: недобросовестные поставщики, которые хоть раз попались на нарушении, не должны в дальнейшем допускаться к госзакупкам. Это, кстати, уже реализуют.Наказание — жесткие санкции и уголовные сроки. Иначе новых отравлений не избежать.
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санкт-петербург, оренбургская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество, молоко, производство
Санкт-Петербург, Оренбургская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество, Молоко, Производство
"Все серьезно". Россияне столкнулись с новой угрозой

Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Антонина Матвеева. Инцидентов с некачественной молочной продукцией все больше. Желая сэкономить, поставщики отправляют на продажу много фальсификата. В результате некоторые потребители, в том числе дети, попадают на больничную койку. Как организована преступная схема — разбиралось РИА Новости.

Склад в многоквартирном доме

На днях в центре скандала оказалась фирма из Санкт-Петербурга, которая занималась поставками в детские сады и школы Оренбургской области. По сведениям СМИ, у контрольно-надзорных органов и родителей к ней давно были претензии.
Изучив данные федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов "Меркурий", Россельхознадзор выявил множество нарушений.
Как выяснилось, с января фирма получила 136 партий готовой молочной продукции. Товар должен был идти напрямую в детские сады, но почему-то возникло промежуточное звено. Этот склад не значился в ветеринарных сопроводительных документах, не соблюдал санитарные нормы, что противоречит правилам Минсельхоза.
И это лишь верхушка айсберга. Одним из поставщиков питерской компании было некое предприятие, которое закупалось на заводе. Оно якобы привезло на площадку 21 партию — почти 33 тонны.
© РИА Новости / Александр КряжевПроизводство молочной продукции
Производство молочной продукции - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Производство молочной продукции
По указанному адресу обнаружили многоквартирный жилой дом. Разумеется, никаких продуктов там не было. Склад признали фантомным.
"Проведен профилактический визит в отношении компании <…>. Разъяснены требования законодательства, предъявляемые к оформлению ветеринарных сопроводительных документов на перемещение продукции", — сообщили в ведомстве."

"Ищут новые пути"

Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов уверен: фантомные склады используют для того, чтобы ввозить контрафактную продукцию.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПроверка молочной продукции в лаборатории
Проверка молочной продукции в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Проверка молочной продукции в лаборатории
«

"Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады, — объясняет эксперт. — Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит (чем их больше, тем сложнее выйти на след). На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман. Иногда же некачественную продукцию выпускает сам завод".

Ранее мошенники делали упор на розничную торговлю: поставляли плохую молочку в магазины и автоматы с напитками, продолжает собеседник РИА Новости. Однако с вводом жесткого электронного мониторинга и обязательной маркировки это стало слишком опасно.
С 2023-го Минпромторг совместно с "Честным знаком" встраивают в кассы новые инструменты для проверок. Если продукт находится в обороте незаконно — пробить его не смогут.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Покупатель в гипермаркете
"В настоящее время есть 33 индикатора риска по девяти группам товаров, подлежащих обязательной маркировке. Механизм позволяет территориальным органам оценивать риски ущерба для потребителей, а также инициировать проверки потенциальных нарушителей, не мешая добросовестному бизнесу", — подтвердили в Роспотребнадзоре.
"Именно поэтому преступники ищут новые пути: в госучреждениях контроль качества налажен куда хуже", — отмечает Павлов.

Грозит смертью

По мнению специалистов, самое печальное то, что под удар попадают наиболее уязвимые категории населения. Если обычный покупатель может изучить упаковку или выбрать марку, то пациент клиники или ребенок в садике, как правило, ест то, что в тарелке.
© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкРабота детского сада
Работа детского сада - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Работа детского сада
А молочка входит в категорию опасных продуктов. В поддельное молоко подмешивают мел, соду, известь, борную или салициловую кислоту, гипс, сообщал Россельхознадзор со ссылкой на исследование подведомственного Федерального центра охраны здоровья животных.
К тому же продукция порой хранится в ненадлежащих условиях, что значительно повышает риски.
«

"Туда попадают бактерии. Это грозит серьезным отравлением, инфекциями. Например, сальмонеллезом. Бывают даже летальные исходы", — указывает в беседе с РИА Новости гастроэнтеролог Наталья Чернусь.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве
Так, в 2023-м Роспотребнадзор приостановил деятельность Новотроицкого молокозавода: его йогуртом отравились 36 детсадовцев. Многих госпитализировали.
В 2020-м в общеобразовательной школе села Карлук Иркутской области у 12 детей выявили острую кишечную инфекцию. Причина — молоко, которое пили накануне.

Ужесточить меры

Чтобы пресечь фальсификации и нелегальные поставки, необходимо серьезно ужесточить законодательство, считают эксперты организации по защите прав потребителей.
"У надзорных органов до сих пор связаны руки из-за мораториев на проверки. Даже если фиксируют нарушение, сложно перекрыть преступникам кислород. Они просто откроют еще несколько фантомных складов. Необходимо снять ограничение для всей пищевой продукции", — подчеркивает Олег Павлов.
Производство меда - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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Также он советует активно вести реестр фальсификации продукции: недобросовестные поставщики, которые хоть раз попались на нарушении, не должны в дальнейшем допускаться к госзакупкам. Это, кстати, уже реализуют.
Наказание — жесткие санкции и уголовные сроки. Иначе новых отравлений не избежать.
 
Санкт-ПетербургОренбургская областьРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)ОбществоМолокоПроизводство
 
 
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