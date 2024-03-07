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Пост не должен быть простой голодовкой, считает заммуфтия Крыма - РИА Новости, 07.03.2024
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Религия
 
18:48 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/krym-1931805364.html
Пост не должен быть простой голодовкой, считает заммуфтия Крыма
Пост не должен быть простой голодовкой, считает заммуфтия Крыма - РИА Новости, 07.03.2024
Пост не должен быть простой голодовкой, считает заммуфтия Крыма
Пост священного для мусульман месяца Рамадан не должен быть простой голодовкой, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:48
2024-03-07T18:48
религия
россия
республика крым
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пост священного для мусульман месяца Рамадан не должен быть простой голодовкой, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров."Рамадан может пройти как просто голодание, как просто воздержание от еды и питья, а может пройти как целый фестиваль для души человека, когда человек получит максимально от этого месяца, получит максимально от тех благ, которые в нем сокрыты. И это, конечно же, зависит непосредственно от нас, от нашего к нему отношения и от нашего трепета в наших действиях", - сказал Баиров во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он отметил, что "пост не должен стать просто голодовкой, а молитва таравих не должна стать просто разминкой"."Мы должны и душой, и телом постараться воспользоваться этим периодом, этим благодатным периодом и стать более лучшей версией себя и последовать зову пророка Мухаммеда, который говорил, что если человек находится в одном и том же состоянии два дня, то второй день он в убытке", – подчеркнул заммуфтия.Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по определению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
https://ria.ru/20240307/ramadan-1931796166.html
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Пост не должен быть простой голодовкой, считает заммуфтия Крыма

Заммуфтия Крыма: пост в Рамадан не должен быть простой голодовкой

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам
Мусульмане в мечети имени Ахмата Кадырова в Грозном в день праздника Ураза-байрам - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Пост священного для мусульман месяца Рамадан не должен быть простой голодовкой, сказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Крым Эсадуллах Баиров.
"Рамадан может пройти как просто голодание, как просто воздержание от еды и питья, а может пройти как целый фестиваль для души человека, когда человек получит максимально от этого месяца, получит максимально от тех благ, которые в нем сокрыты. И это, конечно же, зависит непосредственно от нас, от нашего к нему отношения и от нашего трепета в наших действиях", - сказал Баиров во время видеомоста, посвященного Рамадану, в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он отметил, что "пост не должен стать просто голодовкой, а молитва таравих не должна стать просто разминкой".
"Мы должны и душой, и телом постараться воспользоваться этим периодом, этим благодатным периодом и стать более лучшей версией себя и последовать зову пророка Мухаммеда, который говорил, что если человек находится в одном и том же состоянии два дня, то второй день он в убытке", – подчеркнул заммуфтия.
Месяц поста, молитвы, благотворительности и покаяния – Рамадан – по определению духовных управлений России наступит в ночь с 10 марта на 11 марта и продлится до 9 апреля. В Рамадан мусульмане не едят и не пьют с рассвета до заката. Принимать пищу разрешается только после заката. Также после захода солнца проводятся коллективные трапезы разговения – ифтары, в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.
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