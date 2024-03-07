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Кириенко рассказал о попытках запугать участников фестиваля молодежи

Кириенко рассказал о попытках запугать участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко рассказал о попытках запугать участников фестиваля молодежи

Были попытки шантажа и угроз в адрес делегаций, которые собирались на Всемирный фестиваль молодежи, но ничего не получилось, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:26

2024-03-07T15:26

2024-03-07T15:26

россия

украина

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Были попытки шантажа и угроз в адрес делегаций, которые собирались на Всемирный фестиваль молодежи, но ничего не получилось, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы, конечно, зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что эта атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, но они никак не понимали, напуганы были таким представительством, остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз. Кстати, главы делегаций говорили нам, что им раздавались и телефонные звонки, и сообщения на почту, и в мессенджеры с угрозами, и угрозами терактов, и угрозами последствий, то есть попытка остановить делегации была. Но ничего из этого не получилось", — сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество