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Кириенко рассказал, что на ВФМ в Сочи были и делегаты с Украины

Кириенко рассказал, что на ВФМ в Сочи были и делегаты с Украины - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко рассказал, что на ВФМ в Сочи были и делегаты с Украины

На Всемирном фестивале молодежи была значимая делегация граждан Украины, всего были представители 190 стран, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:09

2024-03-07T12:09

2024-03-07T13:39

россия

украина

сергей кириенко

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи была значимая делегация граждан Украины, всего были представители 190 стран, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. "У нас 188 стран, если не считать Россию. Себя посчитать все-таки справедливо, поэтому будет 189. И третья особенность, почему все-таки по-честному 190, хорошо понимаете, что здесь была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией (мы не можем - ред.), мы понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование. Если добавить Россию и реальное участие довольно большого количества активной молодежи Украины, то у нас 190 стран", - рассказал Кириенко. Он добавил, что не было участников из Самоа, Маршалловых островов и Микронезии. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

украина

федеральная территория "сириус"

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей кириенко, всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"