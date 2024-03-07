https://ria.ru/20240307/festival-1931669033.html

Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

На Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций, но их удалось пресечь, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:02

2024-03-07T12:02

2024-03-07T12:31

общество

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральная территория "сириус"

сергей кириенко

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций, но их удалось пресечь, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи."Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки <...> Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были", — сказал он.Кириенко подчеркнул, что команда правоохранительных органов сработала очень профессионально."Коллеги, вы, наверное, это поддержите — то, что мы прошли все без единого эксцесса", — добавил он, выразив благодарность силовикам.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь.РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральная территория "сириус", сергей кириенко