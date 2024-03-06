Выплаты пенсионерам в 2024 году: какие положены, когда будут повышены
Выплаты пенсионерам
Оглавление
- Выплаты пенсионерам
- Кому положены
- Какие выплаты положены пенсионерам
- Единовременные выплаты
- Ежемесячные выплаты
- Выплаты за детей и иждивенцев
- Выплаты при увольнении по собственному желанию
- Выплаты при сокращении пенсионера
- Выплаты пенсионерам старше 80 лет
- Выплаты пенсионерам к 9 мая
- Выплаты пенсионерам из-за коронавируса
- Социальные доплаты к пенсии
- Дополнительные выплаты
- Выплаты пенсионерам в Москве и регионах
- Размеры выплат
- Как получить
- Последние новости
- Изменения в 2024 году
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Выплаты пенсионерам — это мера соцподдержки граждан в России, получающих пенсию. Какие регулярные и единовременные выплаты положены пожилым людям, как можно получить дополнительные пособия, новый размер в 2024 году и последние новости на эту тему — в материале РИА Новости.
Выплаты пенсионерам
В 2024 году минимальный размер социальной пенсии по старости составляет 7 153,33 руб., а с 1 апреля 2024 — 7 689,82 руб., среднегодовой для жителей Крайнего Севера эта сумма выше. Минимальные размеры пенсий одинаковые по России. Но иногда если они не достигают прожиточного минимума, то неработающему пенсионеру назначают социальную доплату — чтобы уровень его материального обеспечения был не ниже прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум для пенсионеров в 2024 году — 13 290 руб. В регионах он может быть выше или ниже.
С 1 января страховую пенсию по старости для неработающих пенсионеров увеличили на 7,5%, 1 марта проиндексирована выплата россиянам, которым исполнилось 80 лет, а с апреля повысится социальную — на 7,5%. Также с 1 октября 2024 года запланирована ежегодная индексация пенсии лицам, уволенным с военной и приравненной к ней службы, она будет произведена на уровень инфляции.
Помимо пенсий, государством предусмотрены различные меры поддержки людей, вышедших на заслуженный отдых. Это могут быть скидки на услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Также к ним относится выплата пособий — как ежемесячных, так и единовременных.
Люди гуляют в одном из парков Москвы
Кому положены
Законом № 467-ФЗ о бюджете Социального фонда РФ предусмотрены денежные средства, необходимые для проведения в 2024 году индексации различных видов пенсий и социальных выплат.
Пособия положены:
- пенсионерам по возрасту;
- пенсионерам инвалидам;
- военным пенсионерам;
- пенсионерам ветеранам;
- работающим пенсионерам.
Какие выплаты положены пенсионерам
Государство поддерживает пенсионеров и на федеральном и региональном уровне, предоставляя гражданам пособия и выплаты.
Единовременные выплаты
Единовременную выплату можно получить из средств пенсионных накоплений. В 2024 году на нее могут рассчитывать граждане, в пользу которых страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии уплачивались в период с 2002 по 2004 год включительно:
Женщина, получившая пенсию, у себя дома
- мужчины 1953 - 1966 годов рождения;
- женщины 1957 - 1966 годов рождения.
Получить выплату они могут в том случае, если ранее при выходе на пенсию не обращались за ней. "По сути, данная ЕДВ — те самые деньги, что были отчислены человеком на накопительную часть. Если вы не знаете или не помните, делали ли отчисления или нет, можете узнать об этом в СФР, а о размере накоплений — на сайте "Госуслуги"", — поясняет юрист Алена Симонова.
Также, по словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской Юридической Службы, единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане по достижении возраста 55 лет женщины и 60 лет мужчины:
- которые не приобрели право на получение накопительной пенсии ввиду отсутствия у них необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК — индивидуального пенсионного коэффициента (в 2024 году — соответственно не менее 15 лет и не ниже 28,2);
- для которых размер накопительной пенсии в случае ее назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной части пенсии, рассчитанных на дату назначения накопительной пенсии по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) — при наличии необходимого страхового стажа и установленной величины ИПК.
Граждане, которым была назначена накопительная пенсия, не могут уже получать единовременную выплату средств пенсионных накоплений. "Работающий пенсионер имеет право получить единовременную выплату, если с 2002 по 2004 год отчислял денежные средства на накопительную часть пенсии и при выходе на пенсию он эту выплату не получал ранее", — поясняет Оксана Красовская. Кроме того, работающие пенсионеры, являющиеся при этом федеральными льготниками, могут получать компенсацию за набор социальных услуг.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионер получает пенсию в одном из отделений "Почты России"
Пенсионерам-инвалидам и членам семей инвалидов войны также полагается ЕДВ. Получатели ЕДВ имеют право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), который включает в себя:
- обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
- предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородных поездах к месту лечения и обратно.
При этом от набора социальных услуг можно отказаться, так как допускается его замена деньгами полностью либо частично.
Ежемесячные выплаты
Регулярная мера поддержки пенсионеров — это доплата к пенсии. "Данную выплату назначают, если пенсия не достигает прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он получает средства от государства", — отмечает юрист Алена Симонова.
Выплаты за детей и иждивенцев
Оксана Красовская отмечает, что повышение пенсии пенсионерам возможно, если на их иждивении находятся:
- несовершеннолетние дети;
- совершеннолетние дети студенты очники до 23 лет;
- родители и супруг, дедушки и бабушки, если они пенсионеры или инвалиды.
Размер набора социальных услуг с 1 февраля 2024 года составляет 1 578,50 рублей.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Выплаты при увольнении по собственному желанию
Согласно статье 140 ТК РФ при увольнении пенсионера по собственному желанию работодатель обязан выплатить сотруднику все причитающиеся суммы в день увольнения. При увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, работнику выплачивается зарплата, компенсация за неиспользованный отпуск и иные суммы, которые могут быть предусмотрены коллективным договором или отраслевыми соглашениями.
Выплаты при сокращении пенсионера
Увольнение пенсионера по причине сокращения штата происходит на общих основаниях. Работодатель обязан предупредить сотрудника о предстоящем сокращении за два месяца письменным уведомлением. Руководство может предложить сотруднику расторгнуть трудовой договор до истечения его срока, если будет готово выплатить ему дополнительную компенсацию. Размер ее составляет средний заработок, который исчисляется пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении.
В день увольнения сотрудник получает от работодателя все положенные выплаты (если он в этот день не работал, то с ним должны расплатиться не позже чем на следующий день после предъявления требования о расчете).
Согласно статье 178 ТК РФ работодатель обязан выплатить одно выходное пособие в размере среднего месячного заработка и сохранить за работником средний заработок на период поиска новой работы. Если в течение двух месяцев после увольнения человек не устраивается на другую работу, ему по заявлению выплачивается еще один средний месячный заработок. В некоторых случаях эта выплата сохраняется в течение третьего месяца со дня увольнения по решению службы занятости (при условии, если пенсионер обратился в эту организацию в двухнедельный срок после увольнения и ему не смогли помочь с трудоустройством).
Выплаты пенсионерам старше 80 лет
Надбавка к пенсии положена российским пенсионерам старше 80 лет. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, в 2023 году, предусмотрена прибавка к пенсии в размере фиксированной выплаты 8134,88 руб. С 1 марта 2024 года эта доплата к страховой пенсии по старости для пенсионеров от 80 лет составляет 16 268,66 руб. Выплату начислят с месяца, следующего за тем, в котором был день рождения. Доплата начисляется автоматически, исходя из данных Пенсионного фонда РФ.
Женщина в салоне рейсового автобуса
Выплаты пенсионерам к 9 мая
Традиционно к 9 мая все участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают единовременную выплату. Размер выплат ежегодно меняется и в каждом регионе он зависит от категории гражданина.
Выплаты пенсионерам из-за коронавируса
Ранее в связи с высоким распространением COVID-19 государство оказывало специальную поддержку для пенсионеров России. Работающие лица старше 65 лет могли уйти на оплачиваемый больничный в связи с самоизоляцией. А в некоторых регионах была предусмотрена выплата пожилым людям, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Однако с 1 апреля 2021 года такие преференции отменили.
Социальные доплаты к пенсии
"Данную доплату получить может пенсионер, который не работает и не осуществляет иную деятельность и общая сумма материального обеспечения его (пенсия, выплаты и различные меры социальной поддержки) ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте проживания пенсионера", — поясняет Оксана Красовская. Социальная доплата назначается в беззаявительном порядке с 2022 года.
Дополнительные выплаты
Повышенный размер пенсий положен и гражданам, которые более 30 лет проработали в сельской местности. Также надбавку выделяют жителям районов Крайнего Севера или территорий, к нему приравненных (а также людям, которые долгое время там работали), при общем страховом стаже 25 лет у мужчин и 20 — у женщин, а период работы в суровых климатических условиях должен быть от 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в областях, к нему приравненных.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей полагается:
- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 500 руб. устанавливается:
- военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
- вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовам умерших инвалидов Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Деньги выплачиваются одновременно с пенсией.
Кроме того получать ЕДВ, размер которой зависит от категории, и компенсацию за набор социальных услуг, имеют право ветераны, участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
Военному пенсионеру и пенсионеру МВД, который уволился с работы по выслуге лет, полагаются специальные надбавки. Пенсионеру с I группой инвалидности, если его возраст превышает 80 лет, выплачивают 100-процентную надбавку к пенсии.
Пенсионер МВД может рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки в виде единовременной выплаты. Сумма напрямую зависит от выслуги лет:
- если гражданин отработал в структурах МВД более 20 лет, то ему выплачивается ЕДВ при увольнении в размере семи должностных окладов;
- если работник отработал менее этого срока — в размере двух должностных окладов.
Если во время несения службы работник получил почетное звание или государственную награду, то при выходе на пенсию ему выплачивается также единовременная сумма в размере одного должностного оклада.
Выплаты пенсионерам в Москве и регионах
Власти регионов имеют право самостоятельно устанавливать меры поддержки пенсионеров. Перечень услуг адресной социальной помощи и критерии получателей устанавливаются по согласованию с федеральными органами власти.
Например, пенсионеры, зарегистрированные в Москве по месту жительства или пребывания, могут претендовать на одну из двух основных доплат к пенсии:
- на региональную социальную доплату (только неработающие пенсионеры);
- на ежемесячную компенсационную выплату (пенсионеры, получающие пенсию в столице, прожившие в городе десять лет и более, относящиеся к ряду категорий).
"Городская социальная доплата к пенсии для пенсионеров, которые проживают в Москве более 10 лет и имеют постоянную регистрацию, в 2024 году будет повышена до 24 500 рублей. И также различные выплаты пенсионерам льготникам, ветеранам труда, поднимут на 10 %", — говорит Оксана Красовская.
Адресная помощь может быть предоставлена не только в виде денежной выплаты, но и вещевой и продовольственной помощи, предоставления соцработника и других.
Подробнее о мерах поддержки можно узнать в органах социальной защиты или МФЦ по месту жительства.
Размеры выплат
Размер доплаты к пенсии до прожиточного минимума зависит от уровня последнего в каждом отдельном регионе. Федеральный прожиточный минимум на 2024 год для пенсионеров составляет 13 290 руб. Стоимость пенсионного балла в 2024 году составляет 130,33 руб.
Чтобы узнать размер пенсии, используют формулу:
сумма ПК × стоимость ПК + фиксированная выплата.
Подсчитать его можно на Госуслугах.
“Например, если у пенсионера накоплено 120 баллов, он сможет получать страховую пенсию в размере 23608 рубля: 120 × 130,33 + 7968,40. Для уточнения суммы своих пенсионных коэффициентов, можно запросить в Соцфонде выписку и справку о размере пенсии”, — говорит Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
По словам Оксаны Красовской, размер повышения пенсии для лиц, у которых на иждивении есть нетрудоспособные родственники, составляет одну треть фиксированной выплаты от размера страховой пенсии, 2711,63 руб., (размер фиксированной части с учетом доплаты — 10846,51 руб.); 5423,25 руб. — за двоих (размер фиксированной части — 13558,13 р.)
Для граждан, которые получат инвалидность первой группы в 2024 году, и пенсионеров, которым исполнится в 2024 году 80 лет, не имеющих иждивенцев, предусмотрено повышение фиксированной выплаты в размере 8 134,88 руб.
"Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии для пенсионеров, которые более 30 лет проработали в сельской местности, будет составлять в 2024 году 2033,77 руб., то есть 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии", — поясняет юрист.
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличивается:
- на 50% для работников Крайнего Севера — 4067,44 руб.;
- на 30% для местностей, к нему приравненных, — 2440,46 руб.
"При этом стоит обратить внимание, что данные размеры установлены для неработающих пенсионеров, тем кто продолжает работать, повышение производится с учетом того размера фиксированной выплаты без индексации", — уточняет Оксана Красовская.
Размеры ЕДВ для льготников федерального уровня в феврале 2024 проиндексированы на 7,5%.
Средний размер страховой пенсии в 2024 году составит 23 405 руб., заявили в Министерстве труда. Максимальное значение она имеет на Чукотке, в Ненецком АО и Камчатском крае. В этих регионах установлены максимальные прожиточные минимумы для пенсионеров: 34 239 руб., 23 985 руб. и 23 692 руб. соответственно. В 59 регионах России прожиточный минимум для пенсионеров меньше федерального. Наименьший прожиточный минимум для пенсионеров установлен в Белгородской и Саратовской областях — 11 019 руб. В Москве он составляет 16 964 руб., в Санкт-Петербурге — 14 037 руб.
Как получить
С 1 января 2023 года в результате слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования началаработу новая организация — Фонд пенсионного и социального страхования. По словам Оксаны Красовской, в части назначения пенсии, доплат и перерасчета выплат ничего не изменится. "В беззаявительном порядке с 2022 года назначаются социальные и страховые пенсии по инвалидности. Что касается пенсии по старости, она назначается в заявительном порядке, документы Фонд будет запрашивать самостоятельно, — поясняет юрист. — За назначением пенсии по старости, по потере кормильца, за перерасчетом можно обратиться через портал государственных услуг, МФЦ или непосредственно в территориальное отделение Фонда пенсионного и социального страхования. В будущем планируется и данные виды пенсий назначать в беззаявительном порядке".
Объединение услуг позволилогражданам получать меры поддержки в едином офисе клиентского обслуживания в рамках "одного окна". Обращаться за назначением выплат можно в ближайшую клиентскую службу Фонда пенсионного и социального страхования или МФЦ, либо через портал государственных услуг.
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Президент Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года.
Самозанятых россиян, уплачивающих взносы на обязательное пенсионное страхование, могут приравнять к неработающим пенсионерам. Как следствие, им тоже будут индексировать пенсию. Законопроект проходит межведомственное согласование, после чего попадет в Госдуму. Если его примут, пенсии самозанятых будут индексироваться вместе с пенсиями неработающих. Кроме того, они смогут получать ряд других социальных выплат и пособий
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Сотрудница в отделении "Сбера" помогает женщине у банкомата
Изменения в 2024 году
27 ноября 2023 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2024-2026 годы. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента в 2024 году составляет чуть более 133 рублей, а величина добавленной к страховой пенсии фиксированной выплаты — 8 134,88 рубля.
Пенсионеров и получателей социальных выплат в 2024 году ожидают следующие изменения:
- С 1 января — повышение страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. Корректировка коснется также размеров социальной доплаты к пенсиям за счет новых значений прожиточного минимума для пенсионеров. Фиксированная часть пенсии по возрасту составит 8134,88 руб.
- С 1 февраля — индексация социальных выплат СФР. Вырастут размер ЕДВ для федеральных льготников, денежный эквивалент набора соцуслуг, пособие на погребение пенсионера.
- С 1 апреля — плановое повышение социального и государственного обеспечения на 7,5%. Социальная пенсия по старости составит 7 733,33 руб. Перерасчет размера социальных надбавок военным пенсионерам — за иждивенцев, как достигшим возраста 80 лет, как ветеранам боевых действий и по другим основаниям.
- С 1 августа — перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. Надбавка осуществляется с учетом пенсионных коэффициентов, заработанных за предшествующий год.
- С 1 октября — повышение пенсии военным пенсионерам, в том числе приравненным к ним категориям — пенсионерам различных ведомств (ФСИН, МВД, Росгвардии, МЧС и других). Выплаты увеличатся за счет индексации денежного довольствия в соответствии с прогнозом по инфляции.