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В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми
Медсестру московской больницы, которая снимала на видео больных детей, уволили, в медучреждении ведется проверка, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:08
2024-03-06T20:08
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Медсестру московской больницы, которая снимала на видео больных детей, уволили, в медучреждении ведется проверка, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы. "Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором показано недопустимое поведение медицинской сестры одной из детских больниц. Данная ситуация является категорически неприемлемой! Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну", - сообщили в столичном депздраве. Уточняется, что ведомство начало проверку в больнице. Ситуация находится на контроле руководства департамента здравоохранения Москвы.
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происшествия, москва
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми
Депздрав: в Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми