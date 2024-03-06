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В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми - РИА Новости, 06.03.2024
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20:08 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/video-1931576807.html
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми - РИА Новости, 06.03.2024
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми
Медсестру московской больницы, которая снимала на видео больных детей, уволили, в медучреждении ведется проверка, сообщается в Telegram-канале департамента... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:08
2024-03-06T20:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Медсестру московской больницы, которая снимала на видео больных детей, уволили, в медучреждении ведется проверка, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы. "Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором показано недопустимое поведение медицинской сестры одной из детских больниц. Данная ситуация является категорически неприемлемой! Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну", - сообщили в столичном депздраве. Уточняется, что ведомство начало проверку в больнице. Ситуация находится на контроле руководства департамента здравоохранения Москвы.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми

Депздрав: в Москве уволили медсестру, снимавшую видео с больными детьми

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Медсестру московской больницы, которая снимала на видео больных детей, уволили, в медучреждении ведется проверка, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.
"Сегодня в социальных сетях появилось видео, на котором показано недопустимое поведение медицинской сестры одной из детских больниц. Данная ситуация является категорически неприемлемой! Медсестра, снимающая эти видео, уволена за грубое нарушение этики и разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну", - сообщили в столичном депздраве.
Уточняется, что ведомство начало проверку в больнице. Ситуация находится на контроле руководства департамента здравоохранения Москвы.
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