https://ria.ru/20240306/shtrafy-1755246128.html

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штраф за парковку в неположенном месте 2024 какой размер и как обжаловать

Юристы рассказали о штрафе за парковку и как его оспорить

Штраф за неправильную парковку в 2024 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах,... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:02

2024-03-06T16:02

2024-03-06T17:06

общество

авто

автомобильные дороги

штрафы

россия

автомобили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40629/77/406297774_0:225:3242:2048_1920x0_80_0_0_e062b076f395b8062e0b9105dd70e2c4.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Штраф за неправильную парковку в 2024 году — это денежное взыскание за автомобиль, оставленный в неположенном месте. Размеры штрафа в Москве и других регионах, как узнать, пришел ли штраф, каким образом его оспорить, порядок обжалования — в материале РИА Новости.Что такое неправильная парковкаПод неправильной парковкой понимается любое стационарное размещение транспортного средства с нарушением правил дорожного движения или других нормативных актов федерального и регионального уровня.Орест Мацала, ведущий юрист Европейской юридической службы, отмечает: "Например: размещение автомобиля под знаком 3.27 "Остановка запрещена" — нарушение федерального уровня. Размещение транспортного средства на газоне — нарушение регионального уровня.""В законе не содержится понятие "неправильной парковки", но совершенно очевидно, что неправильной считается такая парковка, при которой припаркованный автомобиль мешает другим участникам дорожного движения (пешеходам, автомобилистам) и нарушает правила дорожного движения", — говорит Евгения Рубаева, юрист, руководитель юридической консультации в Ростове-на-Дону.Где запрещена остановкаВ соответствии с п. 12.4 ПДД остановка (намеренное прекращение движения на срок менее пяти минут) запрещается:Где запрещена стоянкаПункт 12.5 ПДД запрещает стоянку (преднамеренную остановку ТС на пять минут и более):Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги."Региональным законодательством могут вводиться дополнительные ограничения, связанные со стоянкой на газоне либо иных территориях благоустройства населенного пункта", — уточняет Орест Мацала.Размеры штрафов по РоссииЗа неправильную остановку или стоянку главой 12 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф. Размер санкции отличается в зависимости от субъекта Федерации."Причем если в регионах можно обойтись и предупреждением, то для Москвы и Санкт-Петербурга такая мера ответственности не предусмотрена", — говорит Евгения Рубаева.В МосквеВ столице за нарушение правил остановки и стоянки автовладельцу придется заплатить административный штраф в размере трех тысяч рублей, а в том случае, если авто было замечено на газоне или на стоянке, отведенной только для инвалидов, — пять тысяч рублей. Для юридического лица предусмотрено наказание в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Помимо этой суммы, необходимо будет оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки (если автомобиль был эвакуирован). Ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин уточняет, что юридическому лицу за размещение транспортного средства на газоне грозит штраф в размере 300 000 тысяч рублей."При эвакуации автомобиля оплата услуг эвакуатора и стоянки возлагается на правонарушителя, поэтому, паркуясь с нарушением ПДД, водитель каждый раз действует на авось. Но поскольку ГИБДД регулярно проводит рейды по выявлению и пресечению подобных правонарушений, шансов на то, что это останется незамеченным, со временем становится все меньше", — предупреждает Евгения Рубаева.В Санкт-ПетербургеЗаконодательство Санкт-Петербурга предусматривает такие же суммы штрафов, как и в Москве.В других регионахВласти каждого региона устанавливают свои размеры штрафа за неправильную парковку или остановку. Например, за стоянку на газоне житель Новосибирска заплатит две тысячи рублей, а Красноярска - от двух до четырех тысяч. В среднем стоимость штрафа в регионах составляет одну тысячу рублей.Оплата штрафаПорядок оплаты штрафов одинаков по всей стране. Это можно сделать через личный кабинет на портале госуслуг, почтовым переводом по квитанции, в любом банке по реквизитам, указанным в документе, или через мобильное приложение банка. Жители Москвы также могут воспользоваться порталом mos.ru и мобильным приложением "Парковки Москвы", а петербуржцы — сайтом parking.spb.ru или приложением "Парковки Санкт‑Петербурга".Скидки на оплатуВозможность оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой появилась у водителей с 2015 года. Она действует первые 20 дней с момента вынесения постановления включительно. Такие меры были введены для того, чтобы простимулировать нарушителей оплачивать взыскания. Но про возможность сэкономить необходимо уточнять: например, на правонарушения регионального законодательства скидка не распространяется. В том случае если автолюбитель решил оспорить штраф и не смог, ему тоже придется выплачивать его в полном размере."Если 20-й день — выходной или праздник, оплатить со скидкой наличными через банк не получится. Единственное решение — платить онлайн через специальные сервисы. Кроме того, можно попробовать восстановить через суд срок для оплаты штрафа со скидкой, если причина пропуска этого срока будет уважительной и подтверждена документально", — говорит Евгения Рубаева.Дмитрий Безделин уточняет, что ходатайство о восстановлении скидки направляется тому, кем вынесено постановление — должностному лицу или в суд."Скидки на оплату предусмотрены за нарушения, по которым наступила ответственность в рамках КоАП России. По региональным нарушениям штраф оплачивается в полном объеме. В статье 32.2 КоАП России перечислены дополнительные нарушения, за которые скидка на оплату не предоставляется, но все федеральные нарушения в рамках КоАП России, связанные с парковкой, можно оплатить со скидкой 50 процентов в первые 20 дней со дня вынесения постановления", — уточняет Орест Мацала.Эвакуация автомобиляОснования для задержания автомобиля на штрафстоянку перечислены в статье 27.13 КоАП России.Орест Мацала отмечает: "Почти за все нарушения, связанные с несоблюдением правил парковки, предусмотрена эвакуация автомобиля, но есть особенности. Например, если водитель нарушил требования знака 3.27 ("Остановка запрещена") или 3.28 ("Стоянка запрещена"), то эвакуировать автомобиль можно лишь при наличии специальной таблички "Работает эвакуатор".Решение об эвакуации автомобиля принимает уполномоченный сотрудник ГИБДД, о чем составляется протокол в присутствии понятых либо без них при наличии видеофиксации. Автомобиль опечатывается, загружается на эвакуатор и транспортируется на штрафстоянку. Если водитель успел подойти к месту задержания до того, как эвакуатор начал движение, то автомобиль обязаны оставить на месте.Проверка штрафаНаличие неоплаченного штрафа любой россиянин может проверить на сайте "Госуслуги" или ГИБДД. Москвичи могут сделать это еще и через портал мэра Москвы на сайте avtokod.mos.ru."Кроме того, вступившие в силу и неоплаченные вовремя штрафы уходят приставам. Такие взыскания можно проверить на сайте ФССП своего региона", — уточняет Орест Мацала."Информация о штрафах может приходить на сайт госуслуг в том случае, если в личном кабинете пользователя заполнена информация о водительском удостоверении. Одновременно постановления о назначении штрафов за нарушения, зафиксированные камерами, отправляются на адрес регистрации гражданина по почте. Следовательно, если нет желания пользоваться электронными сервисами, нужно контролировать свой почтовый ящик и вовремя получать письма на почте", — акцентирует внимание Кирилл Резник, юрист Единого центра защиты.Обжалование штрафаВ соответствии с КоАП России назначенное административное наказание можно обжаловать в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления."Основной момент, который необходимо учитывать, — это то, что штрафы (как и другие административные наказания) могут быть назначены как должностным лицом (например, инспектором ГИБДД), так и судом. Соответственно, порядок обжалования будет отличаться: постановление о штрафе, вынесенное инспектором, необходимо обжаловать в суде, а постановление суда о назначении административного наказания — в вышестоящем суде", — рассказывает Кирилл Резник.Какой именно орган власти уполномочен штрафовать за то или иное нарушение ПДД, регламентируют следующие статьи КоАП России:Все штрафы можно разделить на три группы:Для обжалования штрафов с камер необходимо направить текст жалобы и документы, подтверждающие правоту автомобилиста, в региональное подразделение ГИБДД.По словам Кирилла Резника, оспорить штраф с камеры возможно в следующих случаях:"Обжалование штрафов, вынесенных должностными лицами ГИБДД (в том числе и инспектором), осуществляется в суде. Жалоба направляется по почте или сдается в канцелярию суда. При этом днем подачи считается дата регистрации письма на почте или дата приема документов в суде или вышестоящему должностному лицу. Обжалование штрафов, вынесенных судом, происходит в суде второй инстанции по отношению к суду, вынесшему изначальное постановление об административном наказании. Для мировых судей второй инстанцией являются районные суды, для районных судов — областные суды (суды субъектов России)", — говорит Кирилл Резник.Как избежать штрафаИзбежать штрафных санкций от ГИБДД можно, не нарушая правила дорожного движения, отмечают эксперты.Изменения в 2024 годуРазмер санкции за парковку в неположенном месте в 2024 году зависит от того, в каком именно непредусмотренном для этого месте был припаркован автомобиль и может различаться в зависимости от региона. В некоторых случаях, если нарушение является серьезным или повторяющимся, машина может быть задержана и отправлена на специальную стоянку, что также повлечет за собой дополнительные расходы.

https://ria.ru/20240102/pdd-1915530391.html

https://ria.ru/20240106/prava-1919931635.html

https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

https://ria.ru/20240218/avtmobil-1928081810.html

https://ria.ru/20240203/parkovka-1925172235.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, авто, автомобильные дороги, штрафы, россия, автомобили