https://ria.ru/20240306/shoygu-1931474209.html

Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства

Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства - РИА Новости, 06.03.2024

Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства

Производимые концерном ВКО "Алмаз-Антей" радиолокационные системы (РЛС) контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, в том числе с... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T14:39

2024-03-06T14:39

2024-03-06T16:03

безопасность

сергей шойгу

олег салюков

россия

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Производимые концерном ВКО "Алмаз-Антей" радиолокационные системы (РЛС) контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, в том числе с беспилотными, такую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает в среду Минобороны. В тот же день Шойгу посетил предприятия концерна. "Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. "Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем - это мгновенный ответ на обстрел противника", - приводятся слова Шойгу.

https://ria.ru/20240306/shoygu-1931473005.html

https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html

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безопасность, сергей шойгу, олег салюков, россия, концерн пво "алмаз-антей"