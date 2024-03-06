https://ria.ru/20240306/shoygu-1931474209.html
Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства
Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства - РИА Новости, 06.03.2024
Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства
Производимые концерном ВКО "Алмаз-Антей" радиолокационные системы (РЛС) контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, в том числе с... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T14:39
2024-03-06T14:39
2024-03-06T16:03
безопасность
сергей шойгу
олег салюков
россия
концерн пво "алмаз-антей"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Производимые концерном ВКО "Алмаз-Антей" радиолокационные системы (РЛС) контрбатарейной борьбы должны быть интегрированы с ударными средствами, в том числе с беспилотными, такую задачу поставил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает в среду Минобороны. В тот же день Шойгу посетил предприятия концерна. "Глава российского военного ведомства поставил задачу руководству концерна "Алмаз-Антей" и главнокомандующему Сухопутными войсками генералу армии Олегу Салюкову сразу интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. "Причем, это касается не только огневых средств, но и беспилотных. Одна из основных задач этих систем - это мгновенный ответ на обстрел противника", - приводятся слова Шойгу.
https://ria.ru/20240306/shoygu-1931473005.html
https://ria.ru/20240306/gosoboronzakaz-1931472238.html
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безопасность, сергей шойгу, олег салюков, россия, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Сергей Шойгу, Олег Салюков, Россия, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства
МО: Шойгу приказал интегрировать РЛС контрбатарейной борьбы и ударные средства