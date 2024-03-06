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РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России - РИА Новости, 06.03.2024
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19:40 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/rzhd-1931571703.html
РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России
РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России - РИА Новости, 06.03.2024
РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России
После высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:40
2024-03-06T19:40
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
ржд
москва
санкт-петербург
россия
экономика
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. После высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и далее в Рязань, следует из презентации первого замгендиректора РЖД Сергея Кобзева. Он выступил на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "Мы уже говорили, что очень большое желание повысить скорости. У России пока нет высоких скоростей. Это, наверное, единственный пока сегмент, где мы только приступили к его реализации. Здесь хотелось бы сделать некий анонс, что Россия приняла решение о том, чтобы мы начали строительство высокоскоростной линии отдельной Москва - Санкт-Петербург. Здесь обозначены все направления, где будет – Москва - Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург через Нижний Новгород, Москва-Рязань...", - рассказал Кобзев и показал презентацию. ВСМ Москва - Санкт-Петербург указана в схеме под номером 1, Москва-Екатеринбург - 2, Москва- Адлер - 3, Москва-Минск - 4, Москва-Рязань - 5. "Нумерация цифр – это их порядок, как они будут реализовываться", - пояснил Кобзев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Глава РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. Кобзев в среду сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году. Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ржд, москва, санкт-петербург, россия, экономика, всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), РЖД, Москва, Санкт-Петербург, Россия, Экономика, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин
РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России

РЖД представили очередность строительства планируемых в России ВСМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ОАО РЖД
Логотип ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Логотип ОАО РЖД . Архивное фото
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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. После высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и далее в Рязань, следует из презентации первого замгендиректора РЖД Сергея Кобзева.
Он выступил на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин рассказал, где пройдет ВСМ Москва — Петербург
29 февраля, 14:10
"Мы уже говорили, что очень большое желание повысить скорости. У России пока нет высоких скоростей. Это, наверное, единственный пока сегмент, где мы только приступили к его реализации. Здесь хотелось бы сделать некий анонс, что Россия приняла решение о том, чтобы мы начали строительство высокоскоростной линии отдельной Москва - Санкт-Петербург. Здесь обозначены все направления, где будет – Москва - Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург через Нижний Новгород, Москва-Рязань...", - рассказал Кобзев и показал презентацию.
ВСМ Москва - Санкт-Петербург указана в схеме под номером 1, Москва-Екатеринбург - 2, Москва- Адлер - 3, Москва-Минск - 4, Москва-Рязань - 5.
"Нумерация цифр – это их порядок, как они будут реализовываться", - пояснил Кобзев.
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Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
Глава РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ МоскваСанкт-Петербург ожидается до 2030 года. Кобзев в среду сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году.
Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час.
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Путин заявил, что ВСМ — это не игрушки, их надо развивать
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Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РЖДМоскваСанкт-ПетербургРоссияЭкономикаВсемирный фестиваль молодежи — 2024Владимир Путин
 
 
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