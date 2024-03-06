https://ria.ru/20240306/rzhd-1931571703.html

РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России

РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России - РИА Новости, 06.03.2024

РЖД представили план по строительству высокоскоростных магистралей в России

После высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

2024-03-06T19:40

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

ржд

москва

санкт-петербург

россия

экономика

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

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СИРИУС, 6 мар - РИА Новости. После высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и далее в Рязань, следует из презентации первого замгендиректора РЖД Сергея Кобзева. Он выступил на просветительском марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "Мы уже говорили, что очень большое желание повысить скорости. У России пока нет высоких скоростей. Это, наверное, единственный пока сегмент, где мы только приступили к его реализации. Здесь хотелось бы сделать некий анонс, что Россия приняла решение о том, чтобы мы начали строительство высокоскоростной линии отдельной Москва - Санкт-Петербург. Здесь обозначены все направления, где будет – Москва - Санкт-Петербург, Москва-Екатеринбург через Нижний Новгород, Москва-Рязань...", - рассказал Кобзев и показал презентацию. ВСМ Москва - Санкт-Петербург указана в схеме под номером 1, Москва-Екатеринбург - 2, Москва- Адлер - 3, Москва-Минск - 4, Москва-Рязань - 5. "Нумерация цифр – это их порядок, как они будут реализовываться", - пояснил Кобзев. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. Глава РЖД Олег Белозеров говорил в интервью РИА Новости, что запуск планируемой к строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург ожидается до 2030 года. Кобзев в среду сообщил, что РЖД ожидают запуска поездов на ВСМ Москва - Санкт-Петербург к концу 2028 - 2029 году. Белозеров ранее говорил, что разрабатываемые российские поезда для ВСМ будут развивать скорость до 400 километров в час. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240229/vsm-1930243637.html

https://ria.ru/20240216/vsm-1927695823.html

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), ржд, москва, санкт-петербург, россия, экономика, всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин