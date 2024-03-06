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Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 06.03.2024
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10:56 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/ryba-1931395312.html
Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве
Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 06.03.2024
Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, разрешавшего её морякам ловить рыбу в российской... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T10:56
2024-03-06T10:56
баренцево море
совет федерации рф
политика
россия
великобритания
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, разрешавшего её морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права. Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря - это давно назревшая, законная и адекватная ситуация, ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона, писал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html
https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html
баренцево море
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баренцево море, совет федерации рф, политика, россия, великобритания, санкции в отношении россии
Баренцево море, Совет Федерации РФ, Политика, Россия, Великобритания, Санкции в отношении России
Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве

Совфед запретил британским морякам ловить рыбу в Баренцевом море

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, разрешавшего её морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать.
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Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке.
Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права. Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря - это давно назревшая, законная и адекватная ситуация, ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона, писал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.
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