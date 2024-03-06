https://ria.ru/20240306/ryba-1931395312.html

Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве

Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве - РИА Новости, 06.03.2024

Совфед денонсировал соглашение с Британией о рыболовстве

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, разрешавшего её морякам ловить рыбу в российской... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T10:56

2024-03-06T10:56

2024-03-06T10:56

баренцево море

совет федерации рф

политика

россия

великобритания

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве, разрешавшего её морякам ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря. Соглашение между правительствами СССР и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии было подписано в Москве 25 мая 1956 года. Оно предоставляет право британским рыболовным судам заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и вдоль побережья острова Колгуев, за пределами трех морских миль от линии наибольшего отлива как на материке, так и на островах. Поскольку Россия стала правопреемницей СССР после его распада, соглашение продолжало действовать. Учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией, денонсация соглашения "не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий" для РФ, говорится в пояснительной записке. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев пояснял РИА Новости, что отказ одной из сторон от соглашения не является нарушением международного права. Запрет Британии ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря - это давно назревшая, законная и адекватная ситуация, ответная мера Москвы на недружественные действия Лондона, писал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Издание Daily Mail ранее писало, что за один только 2023 год в Баренцевом море британские рыбаки выловили "колоссальное" количество трески - более 566 тысяч тонн.

https://ria.ru/20240119/ryba-1922215203.html

https://ria.ru/20240222/britantsy-1928847732.html

баренцево море

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

баренцево море, совет федерации рф, политика, россия, великобритания, санкции в отношении россии