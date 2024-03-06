https://ria.ru/20240306/putin-1931565083.html

В телеэфире показали агитационный ролик Путина

В телеэфире показали агитационный ролик Путина - РИА Новости, 06.03.2024

В телеэфире показали агитационный ролик Путина

Агитационный ролик действующего главы государства, самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показали на телевидении, в нем представлен... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T19:06

2024-03-06T19:06

2024-03-06T19:06

выборы президента россии — 2024

политика

россия

технологии

владимир путин

владислав даванков

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Агитационный ролик действующего главы государства, самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показали на телевидении, в нем представлен видеоряд с выступлениями и встречами Путина. Агитационная кампания кандидатов в президенты России началась 17 февраля и завершится 14 марта. В ролике на фоне видеоряда задаются вопросы с последующим ответом: "Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? Кто нас объединяет? В ком вы уверены? Только в нем. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", - говорится в ролике, который показали на телеканале ТВЦ. Также перед дебатами на телеканале были показаны агитационные ролики других кандидатов в президенты. Кандидат от партии Новые люди Владислав Даванков в ролике отмечает, что нужно увеличить инвестиции в науку и образование в два раза. В ролике кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова представлены основные пункты его программы. На видео показываются виды из Совхоза им. Ленина, который приводится в пример для всей России. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике просит оставить табличку Владимира Жириновского на своем столе, когда ее предлагают убрать, говоря, что "дело Жириновского живет". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, технологии, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов