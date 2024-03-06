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В телеэфире показали агитационный ролик Путина - РИА Новости, 06.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
19:06 06.03.2024
https://ria.ru/20240306/putin-1931565083.html
В телеэфире показали агитационный ролик Путина
В телеэфире показали агитационный ролик Путина - РИА Новости, 06.03.2024
В телеэфире показали агитационный ролик Путина
Агитационный ролик действующего главы государства, самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показали на телевидении, в нем представлен... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T19:06
2024-03-06T19:06
выборы президента россии — 2024
политика
россия
технологии
владимир путин
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Агитационный ролик действующего главы государства, самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показали на телевидении, в нем представлен видеоряд с выступлениями и встречами Путина. Агитационная кампания кандидатов в президенты России началась 17 февраля и завершится 14 марта. В ролике на фоне видеоряда задаются вопросы с последующим ответом: "Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? Кто нас объединяет? В ком вы уверены? Только в нем. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", - говорится в ролике, который показали на телеканале ТВЦ. Также перед дебатами на телеканале были показаны агитационные ролики других кандидатов в президенты. Кандидат от партии Новые люди Владислав Даванков в ролике отмечает, что нужно увеличить инвестиции в науку и образование в два раза. В ролике кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова представлены основные пункты его программы. На видео показываются виды из Совхоза им. Ленина, который приводится в пример для всей России. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике просит оставить табличку Владимира Жириновского на своем столе, когда ее предлагают убрать, говоря, что "дело Жириновского живет". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, технологии, владимир путин, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Технологии, Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
В телеэфире показали агитационный ролик Путина

В телеэфире показали агитационный ролик в поддержку кандидата Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБилборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина
Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Билборд с предвыборной агитацией за кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Агитационный ролик действующего главы государства, самовыдвиженца на президентских выборах в России Владимира Путина показали на телевидении, в нем представлен видеоряд с выступлениями и встречами Путина.
Агитационная кампания кандидатов в президенты России началась 17 февраля и завершится 14 марта.
В ролике на фоне видеоряда задаются вопросы с последующим ответом: "Кто обеспечит развитие? Кто гарантирует стабильность? Кто нас объединяет? В ком вы уверены? Только в нем. Голосуйте за того, кому можно доверить страну", - говорится в ролике, который показали на телеканале ТВЦ.
Также перед дебатами на телеканале были показаны агитационные ролики других кандидатов в президенты.
Кандидат от партии Новые люди Владислав Даванков в ролике отмечает, что нужно увеличить инвестиции в науку и образование в два раза.
В ролике кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова представлены основные пункты его программы. На видео показываются виды из Совхоза им. Ленина, который приводится в пример для всей России.
Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий в ролике просит оставить табличку Владимира Жириновского на своем столе, когда ее предлагают убрать, говоря, что "дело Жириновского живет".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТехнологииВладимир ПутинВладислав ДаванковЛеонид Слуцкий (политик)Николай Харитонов
 
 
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