Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин
Путин: РФ готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
"Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами", - сказал Путин в ходе встречи.
Президент России перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом" в России: строительство Курской АЭС-2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям. Россия развивает и атомный ледокольный флот. "Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой, энергетикой всего мира", - подчеркнул Путин.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
"Росатом" готовится построить в Якутии пилотную атомную станцию малой мощности в 55 МВт на основе реакторной установки РИТМ-200Н. Кроме того, на Чукотке планируется возвести малую АЭС на 10 МВт на базе реакторной установки "Шельф-М".
Только Россия обладает атомным ледокольным флотом. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся два новых серийных атомохода проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января там прошла торжественная церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Путин дал разрешение на начало строительства этого атомохода. Следом предстоит построить такой же атомный ледокол "Сталинград".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.