https://ria.ru/20240306/putin-1931525847.html

Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин

Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024

Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин

Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T17:15

2024-03-06T17:15

2024-03-06T17:59

россия

владимир путин

рафаэль гросси

магатэ

в мире

чукотка

северск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931530951_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_bb6f3fc29ed95695573e352a6e4dd47d.jpg

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси."Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами", - сказал Путин в ходе встречи.Президент России перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом" в России: строительство Курской АЭС-2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям. Россия развивает и атомный ледокольный флот. "Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой, энергетикой всего мира", - подчеркнул Путин.Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.Первая в мире промышленная плавучая атомная теплоэлектростанция на основе энергоблока малой мощности "Академик Ломоносов" работает в порту Певек на Чукотке с 2019 года."Росатом" готовится построить в Якутии пилотную атомную станцию малой мощности в 55 МВт на основе реакторной установки РИТМ-200Н. Кроме того, на Чукотке планируется возвести малую АЭС на 10 МВт на базе реакторной установки "Шельф-М".Только Россия обладает атомным ледокольным флотом. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся два новых серийных атомохода проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января там прошла торжественная церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Путин дал разрешение на начало строительства этого атомохода. Следом предстоит построить такой же атомный ледокол "Сталинград".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.

https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html

https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html

https://ria.ru/20240306/rossiya-1931478057.html

https://ria.ru/20240301/aes-1930397192.html

россия

чукотка

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, в мире, чукотка, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2