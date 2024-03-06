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Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
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17:15 06.03.2024 (обновлено: 17:59 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931525847.html
Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин
Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин - РИА Новости, 06.03.2024
Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин
Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T17:15
2024-03-06T17:59
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
в мире
чукотка
северск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси."Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами", - сказал Путин в ходе встречи.Президент России перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом" в России: строительство Курской АЭС-2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям. Россия развивает и атомный ледокольный флот. "Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой, энергетикой всего мира", - подчеркнул Путин.Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.Первая в мире промышленная плавучая атомная теплоэлектростанция на основе энергоблока малой мощности "Академик Ломоносов" работает в порту Певек на Чукотке с 2019 года."Росатом" готовится построить в Якутии пилотную атомную станцию малой мощности в 55 МВт на основе реакторной установки РИТМ-200Н. Кроме того, на Чукотке планируется возвести малую АЭС на 10 МВт на базе реакторной установки "Шельф-М".Только Россия обладает атомным ледокольным флотом. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся два новых серийных атомохода проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января там прошла торжественная церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Путин дал разрешение на начало строительства этого атомохода. Следом предстоит построить такой же атомный ледокол "Сталинград".Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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россия
чукотка
северск
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россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ, в мире, чукотка, северск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2
Россия, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, В мире, Чукотка, Северск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2
Россия готова делиться наработками в атомной энергетике, заявил Путин

Путин: РФ готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Россия готова делиться наработками в атомной энергетике со всеми заинтересованными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
"Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами", - сказал Путин в ходе встречи.
Вид на проходную Белоярской атомной электростанции имени И.В. Курчатова - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Эксперт рассказал, как Россия сделала шаг к атомной энергетике будущего
17 ноября 2023, 03:35
Президент России перечислил передовые проекты, реализуемые "Росатомом" в России: строительство Курской АЭС-2, нового энергоблока с реактором на быстрых нейтронах, проекты по АЭС малой мощности, в том числе по плавучим атомным станциям. Россия развивает и атомный ледокольный флот. "Все это очень востребовано не только в нашей стране, но и востребовано экономикой, энергетикой всего мира", - подчеркнул Путин.
Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор на тепловых нейтронах типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с реакторами ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.
В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.
Президент Владимир Путин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Вчера, 17:11
Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) и решение проблем отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. Новый конкурентоспособный продукт должен обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.
Первая в мире промышленная плавучая атомная теплоэлектростанция на основе энергоблока малой мощности "Академик Ломоносов" работает в порту Певек на Чукотке с 2019 года.
"Росатом" готовится построить в Якутии пилотную атомную станцию малой мощности в 55 МВт на основе реакторной установки РИТМ-200Н. Кроме того, на Чукотке планируется возвести малую АЭС на 10 МВт на базе реакторной установки "Шельф-М".
Дмитрий Песков выступает с лекцией: Образ России: реальность и навязанные стереотипы на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, заявил Песков
Вчера, 14:52
Только Россия обладает атомным ледокольным флотом. Сейчас на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге строятся два новых серийных атомохода проекта 22220 "Якутия" и "Чукотка", которые планируется сдать в 2024 году и в 2026 году соответственно. Двадцать шестого января там прошла торжественная церемония закладки 5-го серийного атомного ледокола проекта 22220 "Ленинград". Путин дал разрешение на начало строительства этого атомохода. Следом предстоит построить такой же атомный ледокол "Сталинград".
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 мегаватт в настоящее время являются самыми мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Их главная задача заключается в обеспечении круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. По проекту, который реализуется с 2013 года, уже построены три атомохода. "Арктика" (головной), серийные "Сибирь" и "Урал" вошли в состав атомного ледокольного флота России.
Мали - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Мали обсуждает с Россией планы по строительству АЭС
1 марта, 09:11
 
РоссияВладимир ПутинРафаэль ГроссиМАГАТЭВ миреЧукоткаСеверскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Курская АЭС-2
 
 
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