https://ria.ru/20240306/putin-1931521247.html

Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи

Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024

Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи

Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа... РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T16:57

2024-03-06T16:57

2024-03-06T22:33

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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей", передает корреспондент РИА Новости. Ранее Гросси отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html

https://ria.ru/20240207/zaes-1925987661.html

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в мире, россия, энергодар, сочи, рафаэль гросси, владимир путин, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс