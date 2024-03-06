Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Гросси отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.