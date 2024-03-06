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Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
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16:57 06.03.2024 (обновлено: 22:33 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/putin-1931521247.html
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи - РИА Новости, 06.03.2024
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа... РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:57
2024-03-06T22:33
в мире
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энергодар
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рафаэль гросси
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сергей шойгу
магатэ
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей", передает корреспондент РИА Новости. Ранее Гросси отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20240306/atom-1931525097.html
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в мире, россия, энергодар, сочи, рафаэль гросси, владимир путин, сергей шойгу, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Энергодар, Сочи, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ в Сочи

Путин проводит встречу с главой МАГАТЭ Гросси в Сочи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин, генеральный директор Государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во время встречи. 6 марта 2024
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, беседа проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей", передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Гросси отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Президент Владимир Путин, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Россия делает все для повышения безопасности атомных объектов, заявил Путин
Вчера, 17:11
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, отмечал, что важно использовать все дипломатические возможности, чтобы не допустить ядерной угрозы в связи с украинскими обстрелами территории Запорожской АЭС.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Рогов призвал Гросси не выгораживать режим Зеленского
7 февраля, 17:38
 
В миреРоссияЭнергодарСочиРафаэль ГроссиВладимир ПутинСергей ШойгуМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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