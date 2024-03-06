https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html

Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19

Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2024

Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19

пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T20:22

2024-03-06T20:22

2024-03-06T20:38

германия

общество

здоровье

коронавирус covid-19

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Германии мужчина сделал за два года 217 прививок против COVID-19, пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге."Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок", — говорится в материале.Отмечается, что до сих пор было неясно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Некоторые ученые считали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. В случае с этим человеком произошла другая ситуация: его иммунная система полностью функционирует.Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно большей концентрации, чем у людей, получивших всего три прививки, поясняется в публикации.

https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html

https://ria.ru/20231218/kovid-1916428471.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, общество, здоровье, коронавирус covid-19