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Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2024
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20:22 06.03.2024 (обновлено: 20:38 06.03.2024)
https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2024
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19
пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:22
2024-03-06T20:38
германия
общество
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Германии мужчина сделал за два года 217 прививок против COVID-19, пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге."Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок", — говорится в материале.Отмечается, что до сих пор было неясно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Некоторые ученые считали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. В случае с этим человеком произошла другая ситуация: его иммунная система полностью функционирует.Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно большей концентрации, чем у людей, получивших всего три прививки, поясняется в публикации.
https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html
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германия, общество, здоровье, коронавирус covid-19
Германия, Общество, Здоровье, Коронавирус COVID-19
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19

Житель Германии получил 217 прививок от COVID-19 без последствий для здоровья

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник набирает в шприц компонент вакцины
Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник набирает в шприц компонент вакцины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Германии мужчина сделал за два года 217 прививок против COVID-19, пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.
"Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок", — говорится в материале.
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Отмечается, что до сих пор было неясно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Некоторые ученые считали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. В случае с этим человеком произошла другая ситуация: его иммунная система полностью функционирует.
Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно большей концентрации, чем у людей, получивших всего три прививки, поясняется в публикации.
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