https://ria.ru/20240306/privivka-1931578964.html
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19 - РИА Новости, 06.03.2024
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19
пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T20:22
2024-03-06T20:22
2024-03-06T20:38
германия
общество
здоровье
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_2b41956c66551c68c324762ca63694da.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В Германии мужчина сделал за два года 217 прививок против COVID-19, пишут исследователи из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге."Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок", — говорится в материале.Отмечается, что до сих пор было неясно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Некоторые ученые считали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. В случае с этим человеком произошла другая ситуация: его иммунная система полностью функционирует.Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно большей концентрации, чем у людей, получивших всего три прививки, поясняется в публикации.
https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html
https://ria.ru/20231218/kovid-1916428471.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869376961_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4d51297e5a64c00828cfa91873bc859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, общество, здоровье, коронавирус covid-19
Германия, Общество, Здоровье, Коронавирус COVID-19
Стало известно о человеке, сделавшем более ста прививок от COVID-19
Житель Германии получил 217 прививок от COVID-19 без последствий для здоровья
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости.
В Германии мужчина сделал за два года 217 прививок против COVID-19,
пишут исследователи
из Университета Фридриха-Александра в Эрлангене-Нюрнберге.
"Мужчина, которого сейчас обследовали исследователи ФАУ, сказал, что сам сделал прививку 217 раз по личным причинам. Официально подтверждены 134 из этих прививок", — говорится в материале.
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова
Отмечается, что до сих пор было неясно, как гипервакцинация может повлиять на иммунную систему. Некоторые ученые считали, что иммунные клетки станут менее эффективными после привыкания к антигенам. В случае с этим человеком произошла другая ситуация: его иммунная система полностью функционирует.
Определенные иммунные клетки и антитела против SARS-CoV-2 присутствуют даже в значительно большей концентрации, чем у людей, получивших всего три прививки, поясняется в публикации.
ЕС выкинул минимум 215 миллионов доз вакцин против COVID-19, пишут СМИ